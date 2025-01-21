В Раде зарегистрировали законопроект о налоге на все посылки из-за границы — Finance.ua

В Раде зарегистрировали законопроект о налоге на все посылки из-за границы Сегодня 14:34 — Личные финансы

В Раде зарегистрировали законопроект о налоге на все посылки из-за границы

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о налогообложении посылок из-за границы любой стоимости.

Об этом свидетельствует проект № 12 430 на сайте ВР.

Авторами законопроекта указаны председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев (фракция «Слуга народа») и его коллеги по правящей партии, в частности Марианна Безуглая, Максим Бужанский и т. д.

Текст документа пока не обнародован на сайте, однако ранее Гетманцев рассказывал о его сути.

По словам чиновника, ряд законопроектов по налогообложению импорта посылок был подан по требованию бизнеса.

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Законопроектами предлагается определить, что:

граждане могут получать без обложения НДС товары стоимостью до 45 евро при условии, что такие товары направляются в их адрес физическими лицами без какой-либо оплаты и без коммерческой цели;

товары, приобретаемые гражданами на маркетплейсах или других подобных платформах, подлежат налогообложению НДС независимо от их стоимости; при этом ввозная пошлина с таких товаров будет взыматься только в случае, если их стоимость выше 150 евро.

Как планируют облагать налогом

Также предлагают по аналогии с имеющимся в странах ЕС механизмом IOSS ввести возможность уплаты НДС непосредственно поставщиком товаров или маркетплейсом или другой подобной платформой, при содействии которой происходили поставки такого товара.

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