В Раде зарегистрировали законопроект о налоге на все посылки из-за границы — Finance.ua

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В Раде зарегистрировали законопроект о налоге на все посылки из-за границы

Личные финансы
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В Раде зарегистрировали законопроект о налоге на все посылки из-за границы
В Раде зарегистрировали законопроект о налоге на все посылки из-за границы
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о налогообложении посылок из-за границы любой стоимости.
Об этом свидетельствует проект № 12 430 на сайте ВР.
Авторами законопроекта указаны председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев (фракция «Слуга народа») и его коллеги по правящей партии, в частности Марианна Безуглая, Максим Бужанский и т. д.
Текст документа пока не обнародован на сайте, однако ранее Гетманцев рассказывал о его сути.
По словам чиновника, ряд законопроектов по налогообложению импорта посылок был подан по требованию бизнеса.
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Законопроектами предлагается определить, что:
  • граждане могут получать без обложения НДС товары стоимостью до 45 евро при условии, что такие товары направляются в их адрес физическими лицами без какой-либо оплаты и без коммерческой цели;
  • товары, приобретаемые гражданами на маркетплейсах или других подобных платформах, подлежат налогообложению НДС независимо от их стоимости; при этом ввозная пошлина с таких товаров будет взыматься только в случае, если их стоимость выше 150 евро.

Как планируют облагать налогом

В Раде зарегистрировали законопроект о налоге на все посылки из-за границы
Также предлагают по аналогии с имеющимся в странах ЕС механизмом IOSS ввести возможность уплаты НДС непосредственно поставщиком товаров или маркетплейсом или другой подобной платформой, при содействии которой происходили поставки такого товара.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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