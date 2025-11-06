В приложении «Дія» добавили возможность обновить данные о месте жительства Сегодня 16:45 — Личные финансы

В приложении «Дія» добавили возможность обновить данные о месте жительства

Пользователи приложения «Дія» теперь могут актуализировать данные о месте жительства. Ранее эта услуга была доступна только на портале.

О запуске сервиса сообщил первый вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как обновить данные о месте жительства в «Дія»

Авторизуйтесь в приложении «Дія». Перейдите в раздел Сервисы → Место жительства → Актуализация данных места жительства. Выделите веб-сайт и нажмите Подать заявление. Проверьте данные и подпишите заявление электронной подписью. Результат обработки появится в приложении.

Обновить информацию можно как для себя, так и для ребенка. Для этого нужно иметь РНУКНП и один из биометрических документов в «Дія» — ID-карту или загранпаспорт.

Читайте также В Минцифре рассказали о планах монетизировать «Дія»

«Корректная информация о месте жительства нужна, чтобы беспрепятственно пользоваться государственными услугами, — от оформления документов до записи ребенка в садик или университет», — уточнил министр.

Сервис недоступен для временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Напомним, Кабинет Министров внес изменения по использованию «Дія», разрешив электронную идентификацию и аутентификацию в приложении с 14 лет при наличии РНУКНП.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.