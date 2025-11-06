0 800 307 555
В приложении «Дія» добавили возможность обновить данные о месте жительства

Личные финансы
Пользователи приложения «Дія» теперь могут актуализировать данные о месте жительства. Ранее эта услуга была доступна только на портале.
О запуске сервиса сообщил первый вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как обновить данные о месте жительства в «Дія»

  1. Авторизуйтесь в приложении «Дія».
  2. Перейдите в раздел Сервисы → Место жительства → Актуализация данных места жительства.
  3. Выделите веб-сайт и нажмите Подать заявление.
  4. Проверьте данные и подпишите заявление электронной подписью.
  5. Результат обработки появится в приложении.
Обновить информацию можно как для себя, так и для ребенка. Для этого нужно иметь РНУКНП и один из биометрических документов в «Дія» — ID-карту или загранпаспорт.
«Корректная информация о месте жительства нужна, чтобы беспрепятственно пользоваться государственными услугами, — от оформления документов до записи ребенка в садик или университет», — уточнил министр.
Сервис недоступен для временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Напомним, Кабинет Министров внес изменения по использованию «Дія», разрешив электронную идентификацию и аутентификацию в приложении с 14 лет при наличии РНУКНП.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Дия
