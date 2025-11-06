0 800 307 555
Сколько стоит обучение в топовых университетах США

Личные финансы
24
США традиционно остаются одной из самых дорогих стран для получения высшего образования. Учеба в ведущих университетах может стоить десятки тысяч долларов в год, а общие расходы студента достигают десятков тысяч.

Стоимость обучения в зависимости от типа университета

В государственных университетах (public universities) иностранные студенты платят в среднем от 20 до 35 тысяч долларов в год, то есть 10−17,5 тысячи долларов за семестр.
В частных вузах суммы выше — от 30 до 50 тысяч долларов в год, или 15−25 тысяч долларов за семестр.
Университеты высшего уровня, такие как Гарвард, Йель или Стэнфорд, устанавливают плату на уровне 60−65 тысяч долларов в год (30−32,5 тысячи за семестр). Для сравнения, в самых престижных государственных учреждениях, таких как Калифорнийский университет в Беркли или Мичиганский университет, обучение стоит 45−50 тысяч долларов в год (22−25 тысяч за семестр).
В южных и среднезападных штатах — Техасе, Флориде, Огайо, Индиане — государственные университеты предлагают более низкие цены. Здесь иностранные студенты платят от 15 до 25 тысяч долларов в год, что ниже среднего уровня по стране.

Стоимость обучения в топовых университетах США

Назва, категорія та місце розташування вишуЦіна на рік
Harvard University (частный, Массачусетс)Около 65 тыс. долларов
Stanford University (частный, Калифорния)60−65 тыс. долларов
Yale University (частный, Коннектикут)Около 65 тыс. долларов
University of California, Berkeley (государственный, Калифорния)Около 45 тыс. долларов
University of Michigan (государственный, Мічиган)Около 50 тыс. долларов

Дополнительные расходы

Плата за обучение — лишь часть общих затрат. Проживание в кампусе стоит от 800 до 1500 долларов в месяц, а аренда жилья самостоятельно стоит от 700 до 2500 долларов.
Питание обходится в 150−300 долларов в месяц при самостоятельном приготовлении пищи или около 570 долларов, если студент пользуется университетским meal plan.
Обязательным является также медицинское страхование — в среднем от 60 до 150 долларов ежемесячно. Дополнительно следует учитывать транспорт, учебные материалы, канцтовары, одежду и досуг, что вместе может добавить еще несколько тысяч долларов в годовой бюджет.
В итоге общие годовые расходы иностранного студента в США могут составлять от 60 до 90 тыс. долларов в зависимости от университета, города и условий проживания. Это включает обучение, проживание, питание, страхование, транспорт, учебные материалы и досуг.
О том, какие цены в государственных, частных и топовых вузах за океаном, а также какие общие годовые расходы для иностранного студента, Finance.ua рассказывает в статье по ссылке:

Получить высшее образование в США: сколько это стоит

Напомним, ранее мы писали, что стоимость жизни в США сильно варьируется в зависимости от штата и города. Дорогие штаты предлагают высокие зарплаты, но требуют значительных расходов на жилье, транспорт и другие необходимые вещи. Штаты с более низкой стоимостью жизни могут предлагать меньшие зарплаты, но и позволяют экономить больше.
Для семей с детьми одной из самых важных статей расходов является их содержание. Особенно ощутима стоимость детских садов и яслей (daycare), которая может существенно отличаться в зависимости от возраста ребенка и региона проживания. О стоимости жизни в США можно почитать здесь.
По материалам:
Finance.ua
