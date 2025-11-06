Сколько стоит обучение в топовых университетах США Сегодня 21:03 — Личные финансы

Сколько стоит обучение в топовых университетах США

США традиционно остаются одной из самых дорогих стран для получения высшего образования. Учеба в ведущих университетах может стоить десятки тысяч долларов в год, а общие расходы студента достигают десятков тысяч.

Стоимость обучения в зависимости от типа университета

В государственных университетах (public universities) иностранные студенты платят в среднем от 20 до 35 тысяч долларов в год, то есть 10−17,5 тысячи долларов за семестр.

В частных вузах суммы выше — от 30 до 50 тысяч долларов в год, или 15−25 тысяч долларов за семестр.

Читайте также Сколько стоит обучение в университетах Италии

Университеты высшего уровня, такие как Гарвард, Йель или Стэнфорд, устанавливают плату на уровне 60−65 тысяч долларов в год (30−32,5 тысячи за семестр). Для сравнения, в самых престижных государственных учреждениях, таких как Калифорнийский университет в Беркли или Мичиганский университет, обучение стоит 45−50 тысяч долларов в год (22−25 тысяч за семестр).

В южных и среднезападных штатах — Техасе, Флориде, Огайо, Индиане — государственные университеты предлагают более низкие цены. Здесь иностранные студенты платят от 15 до 25 тысяч долларов в год, что ниже среднего уровня по стране.

Стоимость обучения в топовых университетах США

Назва, категорія та місце розташування вишу Ціна на рік Harvard University (частный, Массачусетс) Около 65 тыс. долларов Stanford University (частный, Калифорния) 60−65 тыс. долларов Yale University (частный, Коннектикут) Около 65 тыс. долларов University of California, Berkeley (государственный, Калифорния) Около 45 тыс. долларов University of Michigan (государственный, Мічиган) Около 50 тыс. долларов

Дополнительные расходы

Плата за обучение — лишь часть общих затрат. Проживание в кампусе стоит от 800 до 1500 долларов в месяц, а аренда жилья самостоятельно стоит от 700 до 2500 долларов.

Питание обходится в 150−300 долларов в месяц при самостоятельном приготовлении пищи или около 570 долларов, если студент пользуется университетским meal plan.

Обязательным является также медицинское страхование — в среднем от 60 до 150 долларов ежемесячно. Дополнительно следует учитывать транспорт, учебные материалы, канцтовары, одежду и досуг, что вместе может добавить еще несколько тысяч долларов в годовой бюджет.

В итоге общие годовые расходы иностранного студента в США могут составлять от 60 до 90 тыс. долларов в зависимости от университета, города и условий проживания. Это включает обучение, проживание, питание, страхование, транспорт, учебные материалы и досуг.

О том, какие цены в государственных, частных и топовых вузах за океаном, а также какие общие годовые расходы для иностранного студента, Finance.ua рассказывает в статье по ссылке:

Напомним, ранее мы писали, что стоимость жизни в США сильно варьируется в зависимости от штата и города. Дорогие штаты предлагают высокие зарплаты, но требуют значительных расходов на жилье, транспорт и другие необходимые вещи. Штаты с более низкой стоимостью жизни могут предлагать меньшие зарплаты, но и позволяют экономить больше.

Для семей с детьми одной из самых важных статей расходов является их содержание. Особенно ощутима стоимость детских садов и яслей (daycare), которая может существенно отличаться в зависимости от возраста ребенка и региона проживания. О стоимости жизни в США можно почитать здесь

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.