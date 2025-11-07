Сколько зарабатывают бухгалтеры в Украине Сегодня 08:03 — Личные финансы

Сколько зарабатывают бухгалтеры в Украине

За год средний уровень заработной платы бухгалтеров вырос на 15−20%. Наибольшее повышение зафиксировано в крупных городах, прежде всего в Киеве и Днепре, где средние оклады для бухгалтеров выросли до 35−40 тыс. грн.



Об этом говорится в аналитике GRC

Что происходит с зарплатами

Анализ вакансий свидетельствует о заметном росте вознаграждений для бухгалтеров разных категорий в текущем полугодии.

Позиции Бухгалтер (стандартные). Раньше средний диапазон зарплат составил 20 000 — 30 000 грн. Пока он сместился до 25 000 — 35 000 грн, а в некоторых вакансиях в Киеве и Днепре встречаются предложения на уровне 40 000 — 50 000 грн.

Главный бухгалтер. Если в предыдущем полугодии зарплаты часто не указывались в объявлениях, то летом-осенью 2025 года работодатели стали более открытыми. Появились вакансии с уровнем оплаты 100 000 — 140 000 грн в Киеве и 50 000 — 60 000 грн в регионах.

Специализированные роли. Повышенный спрос наблюдается на нишевых специалистов: с НДС и нерезидентами, по учету недвижимости, а также тех, кто работает с SAP или другими сложными системами. Таким специалистам работодатели готовы предлагать более высокие ставки.

Распределение зарплат по городам

Географический фактор оказывает существенное влияние на уровень доходов бухгалтеров.

Киев лидирует по уровню заработной платы. Для бухгалтера диапазон составляет 30 000 — 40 000 грн, для главного бухгалтера — от 50 000 грн и выше. Высокие ставки предлагают компании, работающие с международными стандартами и сложными учетными системами.

Львов, Днепр, Одесса формируют средний уровень рынка: 25 000 — 35 000 грн для бухгалтера и 40 000 — 60 000 грн для старших и главных бухгалтеров.

В Харькове и других областных центрах уровень зарплат ниже столичного, но спрос стабильный. Предложения для бухгалтеров стартуют от 20 000 грн, для главных бухгалтеров — от 25 000 — 45 000 грн.

Что влияет на уровень оплаты труда

1. Опыт и должность

Разрыв между доходами бухгалтера, старшего и главного бухгалтера самый большой. Более высокий уровень ответственности оказывает прямое влияние на оплату.

2. Отрасль и масштаб компании

В международных компаниях, финансовых организациях, IT и производстве зарплаты традиционно выше. Опыт в конкретной области является дополнительным преимуществом.

3. Технические навыки

Владение SAP, Oracle, 1С или знание МСФО может существенно увеличить уровень вознаграждения.

4. Мягкие навыки

Аналитическое мышление, работа под давлением, организованность и коммуникационная гибкость становятся стандартным требованием.

5. Английский язык

Владение английским, достаточным для работы с документацией, может повысить зарплату на 20−30%.

Прогноз на 2026 год

В GRC отмечают, что в 2026 году зарплаты в бухгалтерской сфере будут дальше расти на 10−15%.

Среди основных тенденций аналитики отмечают:

более активная автоматизация процессов и распространение ERP-решений (SAP, Oracle, BAS 1С);

усиление роли бухгалтеров в финансовой аналитике;

расширение возможностей удаленной и hybrid-работы, что увеличит вариативность трудоустройства для региональных специалистов;

рост спроса на английский язык и компетенции в международной отчетности.

