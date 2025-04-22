Скільки коштує життя в США та утримання дитини (таблиця) — Finance.ua

Скільки коштує життя в США та утримання дитини (таблиця) Сьогодні 10:00 — Особисті фінанси

Скільки коштує життя в США та утримання дитини (таблиця)

Вартість життя в США сильно варіюється залежно від штату та міста. Дорогі штати пропонують високі зарплати, але й вимагають значних витрат на житло, транспорт та інші необхідні речі.

Штати з нижчою вартістю життя можуть пропонувати менші зарплати, але й дозволяють заощаджувати більше.

Для сімей з дітьми однією з найважливіших статей витрат є їхнє утримання. Особливо відчутною є вартість дитячих садків та ясел (daycare), яка може суттєво відрізнятися залежно від віку дитини та регіону проживання.

Про це та інше йдеться в нашій статті:

Дитсадок

У великих містах та дорогих штатах батькам доводиться щомісяця викладати за послуги дитячого садка від 1 до 2 тис. доларів і навіть більше за одну дитину. Хоча в більш доступних регіонах ця сума може бути дещо нижчою, вона все одно залишається значною частиною сімейного бюджету.

Школа

Щодо шкільної освіти, то у Сполучених Штатах Америки існують як безкоштовні державні школи, так і платні приватні. Державні школи фінансуються за рахунок податків і є безкоштовними для дітей, які проживають у межах певного шкільного округу. Більшість американських дітей навчаються саме в державних школах.

Приватні школи є платними, і вартість навчання в них може значно варіюватися залежно від типу школи, її розташування та рівня освіти.

Загалом, ціни на навчання в приватних школах у США можуть коливатися в дуже широкому діапазоні: від кількох тисяч доларів на рік і сягати 20 — 40 тис. доларів і більше на рік у престижних школах.

Інші потреби

Крім витрат на освіту, не варто забувати про інші потреби дитини, такі як одяг, харчування, іграшки, різноманітні розваги та медичне обслуговування, що також складають чималу суму в загальних витратах на утримання дитини.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.