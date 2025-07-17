Польша закроет приюты для большинства украинских беженцев — Finance.ua

Польша закроет приюты для большинства украинских беженцев Сегодня 17:20 — Личные финансы

Польша закроет приюты для большинства украинских беженцев

Правительство Польши постепенно прекратит деятельность приютов для военных мигрантов из Украины. Проект закона по этому вопросу был принят на заседании Совета министров Польши во вторник, пишет Польское радио

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Сроки

С 1 ноября 2025 года в Польше так называемые центры коллективного размещения (OZZ) беженцев из Украины будут принимать только представителей защищенных групп:

Это включает пенсионеров, беременных женщин и людей с инвалидностью.

Формы помощи украинским беженцам изменяются в соответствии с потребностями.

«Министерство внутренних дел и администрации считает, что сейчас тот момент, когда этот вид поддержки может быть прекращен», — сказал он.

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Как сейчас

Сегодня более половины жителей центров коллективного размещения доплачивают за проживание и питание в центре. В первые несколько месяцев после прибытия в Польшу каждый имеет право на бесплатное проживание в центре.

После этих 120 дней, которые отсчитываются с первого дня въезда гражданина Украины в Польшу, начинается период финансового соучастия.

Для 6000 беженцев вне защищенных групп планируется программа «Вместе к независимости». Средства ЕС будут предназначены для субсидирования аренды квартир для украинцев и покрытия расходов на курсы польского языка.

К примеру, в центрах коллективного размещения в Мазовецком воеводстве сейчас проживает 3000 человек. Доступных мест еще более 1000.

Напомним , почти 80% активных индивидуальных предприятий, зарегистрированных иностранцами в Польше с января по конец апреля 2025 года, руководят граждане Украины, а 7% ФЛП руководят лица с гражданством беларуси — по данным Польского экономического института (PIE).

Среди компаний, зарегистрированных иностранцами в Польше в 2025 году, 22% связаны со строительством, 15% оказывают телекоммуникационные и информационные услуги, а 11% занимаются другими видами деятельности в сфере услуг.

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