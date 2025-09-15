«Укрзализныця» запускает дополнительный поезд между Кременчугом и Киевом Сегодня 12:24 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» запускает дополнительный поезд между Кременчугом и Киевом

Укрзализныця назначила дополнительный поезд № 795/796 Кременчуг — Киев. Поезд будет курсировать из Кременчуга и Киева в следующие даты: 23, 25, 26, 29, 30 сентября и 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13 октября 2025 года.

Расписание движения

Отправление из Кременчуга — в 06:00, прибытие в Киев — в 11:28. Отправление из Киева — в 12:33, прибытие в Кременчуг — в 18:04.

Остановки поезда предусмотрены на станциях: Знаменка, им. Тараса Шевченко, Корсунь-Шевченковский, а также в пределах г. Киев — станция Выдубичи-Трипольские.

В составе поезда будут курсировать купейные и плацкартные вагоны, адаптированные для перевозки пассажиров в формате сидячих мест.

Укразализныця просит пассажиров обращать внимание на соответствующие сообщения и отметки при оформлении проездных документов.

Где билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте booking.uz.gov.ua и в приложении Укрзализныця, а также в железнодорожных кассах вокзалов.

