ФГВФЛ продает земельный участок 1,7 га в Закарпатье
Как сообщает ФГВФЛ, 18 сентября 2025 года в системе Prozorro. Продажи состоятся аукцион по продаже активов АО «Комининвестбанк», ликвидацию которого осуществляет Фонд гарантирования вкладов.
В состав лота G23N027898 вошли земельный участок (урочище «Ростиса») площадью почти 1,7 га в селе Соломоново Ужгородского района Закарпатской области и основные средства в количестве 130 единиц.
Земельный участок находится недалеко от пропускного пункта (границы) и может быть использован, например, для строительства логистического центра
и т. п.
Начальная цена лота — 15 505 446,54 грн.
Торги пройдут по английской модели аукциона. Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица, кроме лиц, связанных с государством-агрессором.
Подробная информация о лоте — по ссылке. Кроме того, подробная информация об активах находится в публичном паспорте активов.
Обратите внимание: для участия в аукционе заинтересованные покупатели должны подать свои предложения до 20:00 17 сентября 2025 года.
Средства, вырученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов АО «КОМИНВЕСТБАНК».
