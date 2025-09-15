ФГВФЛ продает земельный участок 1,7 га в Закарпатье Сегодня 17:12 — Фондовый рынок

ФГВФЛ продает земельный участок 1,7 га в Закарпатье

Как сообщает ФГВФЛ, 18 сентября 2025 года в системе Prozorro. Продажи состоятся аукцион по продаже активов АО «Комининвестбанк», ликвидацию которого осуществляет Фонд гарантирования вкладов.

В состав лота G23N027898 вошли земельный участок (урочище «Ростиса») площадью почти 1,7 га в селе Соломоново Ужгородского района Закарпатской области и основные средства в количестве 130 единиц.

Земельный участок находится недалеко от пропускного пункта (границы) и может быть использован, например, для строительства логистического центра и т. п.

Начальная цена лота — 15 505 446,54 грн.

Торги пройдут по английской модели аукциона. Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица, кроме лиц, связанных с государством-агрессором.

Подробная информация о лоте — по ссылке . Кроме того, подробная информация об активах находится в публичном паспорте активов

Обратите внимание: для участия в аукционе заинтересованные покупатели должны подать свои предложения до 20:00 17 сентября 2025 года.

Средства, вырученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов АО «КОМИНВЕСТБАНК».

