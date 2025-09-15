424 млн грн дохода: результаты онлайн-аукционов Укрпочты по продаже недвижимости Сегодня 10:45 — Фондовый рынок

424 млн грн дохода: результаты онлайн-аукционов Укрпочты по продаже недвижимости

Укрпочта приступила к продаже недвижимости в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи.

за 23 объекта, на остальные аукционы участники не подали предложения. Среди первых 44 лотов торги состоялисьна остальные аукционы участники не подали предложения.

Общая стартовая стоимость 23 лотов составляла 174,5 млн грн. По итогам торгов финальная цена выросла более чем в 1,4 раза — до 424 млн грн.

В среднем за первую недвижимость от Укрпочты в разных областях Украины боролись более 6 участников на торги.

Наиболее активно конкурировали за здание в Житомире: 17 участников увеличили стоимость имущества более чем в 5 раз.

В то же время, самую высокую цену предложили за комплекс зданий в Ивано-Франковской области — 52 млн грн.

По состоянию на 12 сентября Укрпочта объявила еще 6 торгов по продаже недвижимости общей стартовой стоимостью более 63,6 млн. грн. Чтобы посоревноваться за актив, нужно зарегистрироваться на одной из аккредитованных площадок Прозорро. Продажи и сделать ценовое предложение.

Недавно «Укрпочта» запустила новое приложение. Бета-версия уже доступна для скачивания в App Store и Google Play. Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

Также Национальный банк готов рассмотреть инициативу Укрпочты о создании банка только после получения всех необходимых материалов. Однако госпредприятие ограничивается только заявлениями.

Справка Finance.ua:

Прозорро. Продажи — акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству в лице Министерства экономики. Прозорро. Продажи гарантируют безопасность торгов, невозможность вмешательства кого-либо в их ход и равный доступ каждого участника к участию в аукционе. А также возможность любого в режиме реального времени следить за онлайн-аукционами и их результатами.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.