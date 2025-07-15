«Укрпочта» выпустила уникальную марку с ведьмами (фото) — Finance.ua

«Укрпочта» выпустила уникальную марку с ведьмами (фото)
Ко Дню Украинской Государственности «Укрпочта» выпустила новую марку «Буде тобі, враже, так, як Відьма скаже».
Об этом сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский.
По его словам, название новой серии — это отголосок мыслей миллионов украинцев, которые каждое утро просыпаются после ночных обстрелов, взрывов дронов и ракет.
Предзаказать новинку можно уже на postmark.ukrposhta.ua, а с 15 июля — приобрести и в отделениях и филателистических магазинах.
- Выпуск представлен сцепкой из двух марок — «Буде тобі, враже» и «Так, як Відьма скаже».
- Тираж сцепки — 135 000 экземпляров.
- Марочный лист визуально отличается тиснением серебром.
- Художница — Екатерина Штанко, автор марочного листа «Цветы Украины», являющегося визитной карточкой украинской филателии.
В продаже доступны: почтовый набор за 255 грн, лист марок — 210 грн, коллекционный буклет — 800 грн, а также конверт и две открытки по 15 грн каждая.
Поделиться новостью