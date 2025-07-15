«Укрпочта» выпустила уникальную марку с ведьмами (фото) — Finance.ua

«Укрпочта» выпустила уникальную марку с ведьмами (фото) Сегодня 12:31

«Укрпочта» выпустила уникальную марку с ведьмами (фото)

Ко Дню Украинской Государственности «Укрпочта» выпустила новую марку «Буде тобі, враже, так, як Відьма скаже».

Об этом сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский

По его словам, название новой серии — это отголосок мыслей миллионов украинцев, которые каждое утро просыпаются после ночных обстрелов, взрывов дронов и ракет.

Предзаказать новинку можно уже на postmark.ukrposhta.ua , а с 15 июля — приобрести и в отделениях и филателистических магазинах.

Выпуск представлен сцепкой из двух марок — «Буде тобі, враже» и «Так, як Відьма скаже».

Тираж сцепки — 135 000 экземпляров.

Марочный лист визуально отличается тиснением серебром.

Художница — Екатерина Штанко, автор марочного листа «Цветы Украины», являющегося визитной карточкой украинской филателии.

В продаже доступны: почтовый набор за 255 грн, лист марок — 210 грн, коллекционный буклет — 800 грн, а также конверт и две открытки по 15 грн каждая.

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