«Укрпочта» выпустила уникальную марку с ведьмами (фото) — Finance.ua
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«Укрпочта» выпустила уникальную марку с ведьмами (фото)

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«Укрпочта» выпустила уникальную марку с ведьмами (фото)
«Укрпочта» выпустила уникальную марку с ведьмами (фото)
Ко Дню Украинской Государственности «Укрпочта» выпустила новую марку «Буде тобі, враже, так, як Відьма скаже».
Об этом сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский.
По его словам, название новой серии — это отголосок мыслей миллионов украинцев, которые каждое утро просыпаются после ночных обстрелов, взрывов дронов и ракет.
Предзаказать новинку можно уже на postmark.ukrposhta.ua, а с 15 июля — приобрести и в отделениях и филателистических магазинах.
  • Выпуск представлен сцепкой из двух марок — «Буде тобі, враже» и «Так, як Відьма скаже».
  • Тираж сцепки — 135 000 экземпляров.
  • Марочный лист визуально отличается тиснением серебром.
  • Художница — Екатерина Штанко, автор марочного листа «Цветы Украины», являющегося визитной карточкой украинской филателии.
В продаже доступны: почтовый набор за 255 грн, лист марок — 210 грн, коллекционный буклет — 800 грн, а также конверт и две открытки по 15 грн каждая.
«Укрпочта» выпустила уникальную марку с ведьмами (фото)
По материалам:
Finance.ua
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