Apple показала новый MagSafe-аккумулятор, который продлевает жизнь iPhone Air

Apple представила новую внешнюю батарею MagSafe, созданную специально для ультратонкого iPhone Air. Аксессуар уже доступен для покупки.

Цена

Цена устройства составляет 99 долларов (4083 грн), и в перечне совместимых моделей указан исключительно iPhone Air.

MagSafe-аккумулятор поддерживает беспроводную зарядку мощностью до 12 Вт, а при одновременном подключении к смартфону и адаптеру питания может выдавать до 20 Вт.

Apple отмечает, что аксессуар отличается компактностью и малым весом, его удобно носить даже в кармане. Он способен восполнить до 65% заряда iPhone Air.

Сам iPhone Air рассчитан на воспроизведение видео до 27 часов и потоковый просмотр контента до 22 часов. С подключенной батареей MagSafe эти характеристики растут до 40 и 35.

