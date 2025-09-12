0 800 307 555
Apple показала новый MagSafe-аккумулятор, который продлевает жизнь iPhone Air

Apple представила новую внешнюю батарею MagSafe, созданную специально для ультратонкого iPhone Air. Аксессуар уже доступен для покупки.
Цена устройства составляет 99 долларов (4083 грн), и в перечне совместимых моделей указан исключительно iPhone Air.
MagSafe-аккумулятор поддерживает беспроводную зарядку мощностью до 12 Вт, а при одновременном подключении к смартфону и адаптеру питания может выдавать до 20 Вт.
Apple отмечает, что аксессуар отличается компактностью и малым весом, его удобно носить даже в кармане. Он способен восполнить до 65% заряда iPhone Air.
Сам iPhone Air рассчитан на воспроизведение видео до 27 часов и потоковый просмотр контента до 22 часов. С подключенной батареей MagSafe эти характеристики растут до 40 и 35.
Ранее аналитики AnTuTu опубликовали рейтинг устройств Apple по уровню положительных откликов пользователей. Неожиданно, но лидерами стали не новейшие модели, а проверенные временем iPhone и iPad. Абсолютным лидером рейтинга среди всех устройств Apple стал iPad Air с процессором A14. Планшет поддерживает актуальные версии iPadOS и демонстрирует производительность, достаточную для повседневных задач.
Среди смартфонов первое место занял iPhone 12 mini с показателем одобрения 95,96%, а вторым стал iPhone SE 2 с результатом 95%. Известность этих моделей объясняется компактными размерами и сбалансированными характеристиками.
