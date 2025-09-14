0 800 307 555
Рейтинг самых дорогих компаний мира

Фондовый рынок
15
Компании США удерживают первенство в мире по рыночной капитализации — это и Apple, и Microsoft, и Amazon. В то же время рейтинг по прибылям возглавляет компания из Саудовской Аравии.
Об этом сообщает CompaniesMarketCap.

Крупнейшие компании по рыночной капитализации

На первом месте расположилась компания Nvidia — производитель графических процессоров, видеоадаптеров под торговыми марками Riva TNT и GeForce.
  • Компания Nvidia оценивается в 4,06 триллиона долларов.
  • На втором месте по рыночной капитализации — компания Microsoft, один из крупнейших разработчиков программного обеспечения и аппаратного обеспечения в мире, — 3,60 триллиона долларов.
  • Далее следует компания Apple — корпорация, проектирующая и разрабатывающая бытовую электронику, программное обеспечение и онлайн-сервисы — где рыночная капитализация составляет 3,55 триллиона долларов.
  • Четвертое место принадлежит Alphabet. Это международный конгломерат и холдинговая компания, крупнейшая дочерняя компания Google — 2,84 триллиона долларов.
  • Замыкает пятерку компания Amazon (корпорация, специализирующаяся на онлайн-торговле, облачных вычислениях и цифровых услугах) с рыночной капитализацией в 2,47 триллиона долларов.

Что такое рыночная капитализация

Этот показатель показывает, сколько стоит та или иная компания на фондовом рынке.
Дело в том, что чем больше капитализация — тем стабильнее компания в глазах инвесторов.
А рейтинг по рыночной капитализации показывает место компании среди других публичных компаний.

В каких компаниях самые высокие прибыли

Несмотря на рейтинг по рыночной капитализации, список компаний по прибылям несколько отличается, а именно:
  • Возглавляет рейтинг компания Saudi Aramco с доходами в 193,21 миллиарда долларов. Это самый высокий показатель среди первых 5 компаний.
  • Далее расположена компания Alphabet (Google) с показателем в 140,07 миллиарда долларов.
  • Третье место — Apple с прибылями в 130,21 миллиарда долларов.
  • Следующей идет Microsoft — 123,62 миллиарда долларов.
  • На пятом месте — Nvidia — почти 101 миллиард долларов.
По материалам:
Телеканал 24
