Чем iPhone 17 отличается от iPhone 16

От базовых моделей iPhone, в отличие от «прошек», никто не ждет инноваций — Apple ежегодно выпускает практически одинаковые смартфоны. Но в этом году компания таки удивила: важных мелочей хватает, чтобы называть iPhone 17 логическим апгрейдом.

Журналисты The Verge рассказали , почему базовая модель iPhone может стать лучшим телефоном в этом году для большинства людей.

Экран теперь с поддержкой 120 Гц и ProMotion . Максимальная яркость выросла до 3000 нит — это ярче, чем у прошлогоднего iPhone 16 Pro. Apple обещает, что дисплей втрое более устойчив к царапинам. Сам экран при этом увеличился с 6.1 до 6.3 дюйма за счет более тонких рамок.

Новая 18-мегапиксельная фронтальная камера. Она поддерживает функцию Center Stage, которая позволяет делать горизонтальные селфи, не поворачивая смартфон и автоматически кадрировать групповые снимки.

Она поддерживает функцию Center Stage, которая позволяет делать горизонтальные селфи, не поворачивая смартфон и автоматически кадрировать групповые снимки. Прокачали и заднюю камеру. Ультраширик соединили с основной 48 Мп камерой и установили вместо него телевизор с 2х-зумом.

Ультраширик соединили с основной 48 Мп камерой и установили вместо него телевизор с 2х-зумом. 256 ГБ памяти в базе. Ходили слухи, что 256 ГБ ПЗУ получат только прошки, но Apple раскошелилась и сделала это стандартом для всех новых айфонов. При этом цена iPhone 17 осталась прежней — 799 долларов.

Улучшенная автономность и зарядка. 30 часов воспроизведения видео против 22 часов в iPhone 16 и 27 часов в iPhone 16 Pro. До 50% смартфон теперь заряжается за 20 минут вместо 30 минут.

В «прошках» список изменений больше, но по-настоящему важных улучшений немного. Чипсет A19 вместо A19 Pro на 3 часа больше времени автономной работы, специальная телефотокамера на 48 Мп и варианты хранения на 1 ТБ.

Для подавляющего большинства людей, а также учитывая, насколько схожи характеристики iPhone 17 и 17 Pro, базовый вариант будет фантастическим выбором по гораздо более низкой цене, отметили в The Verge.

Базовый iPhone 17, как и все остальные модели iPhone 2025, поступит в продажу 19 сентября. Цены — от 799 до 1199 долларов.

