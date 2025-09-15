0 800 307 555
ру
Чем iPhone 17 отличается от iPhone 16

Фондовый рынок
13
От базовых моделей iPhone, в отличие от «прошек», никто не ждет инноваций — Apple ежегодно выпускает практически одинаковые смартфоны. Но в этом году компания таки удивила: важных мелочей хватает, чтобы называть iPhone 17 логическим апгрейдом.
Журналисты The Verge рассказали, почему базовая модель iPhone может стать лучшим телефоном в этом году для большинства людей.
  • Экран теперь с поддержкой 120 Гц и ProMotion. Максимальная яркость выросла до 3000 нит — это ярче, чем у прошлогоднего iPhone 16 Pro. Apple обещает, что дисплей втрое более устойчив к царапинам. Сам экран при этом увеличился с 6.1 до 6.3 дюйма за счет более тонких рамок.
  • Новая 18-мегапиксельная фронтальная камера. Она поддерживает функцию Center Stage, которая позволяет делать горизонтальные селфи, не поворачивая смартфон и автоматически кадрировать групповые снимки.
  • Прокачали и заднюю камеру. Ультраширик соединили с основной 48 Мп камерой и установили вместо него телевизор с 2х-зумом.
  • 256 ГБ памяти в базе. Ходили слухи, что 256 ГБ ПЗУ получат только прошки, но Apple раскошелилась и сделала это стандартом для всех новых айфонов. При этом цена iPhone 17 осталась прежней — 799 долларов.
  • Улучшенная автономность и зарядка. 30 часов воспроизведения видео против 22 часов в iPhone 16 и 27 часов в iPhone 16 Pro. До 50% смартфон теперь заряжается за 20 минут вместо 30 минут.
В «прошках» список изменений больше, но по-настоящему важных улучшений немного. Чипсет A19 вместо A19 Pro на 3 часа больше времени автономной работы, специальная телефотокамера на 48 Мп и варианты хранения на 1 ТБ.
Для подавляющего большинства людей, а также учитывая, насколько схожи характеристики iPhone 17 и 17 Pro, базовый вариант будет фантастическим выбором по гораздо более низкой цене, отметили в The Verge.
Базовый iPhone 17, как и все остальные модели iPhone 2025, поступит в продажу 19 сентября. Цены — от 799 до 1199 долларов.
По материалам:
УНІАН
