Укрпочта запустила бета-версию нового мобильного приложения: какие функции там доступны

«Укрпочта» запустила новое приложение. Бета-версия уже доступна для загрузки в App Store

Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

«На прошлой неделе мы запустили Экспресс-окна , чтобы быстро выдавать вам посылки и принимать их на отправку. Видим из комментариев, что всем понравилось. А с новым приложением легко можно не только получать, но и создавать и отслеживать отправления, которые направляются к вам в режиме 24/7», — отметил Смелянский.

Основные возможности бета-версии

В приложении уже реализованы следующие функции:

push-уведомления о прибытии и статусе доставки, а также об акциях и промокодах;

автоматическое отображение отправлений, связанных с номером пользовательского телефона, без необходимости вводить трек-номер;

подробный трекинг с отображением маршрута, тарифа, статуса, данных отправителя и получателя, а также штрихкода для сканирования;

список созданных отправлений с возможностью поиска, сортировки и фильтрации;

выбор тарифа при создании посылки: доставка на следующий день по тарифу «Приоритетный» или в течение 2−4 дней по тарифу «Базовый»;

универсальный поиск отправлений и интерактивная карта отделений с адресами, графиком работы и возможностью проложить маршрут;

онлайн-оплата на этапе создания отправления.

Приложение будет развиваться в три этапа

С сегодняшнего дня, 15 сентября, доступна бета-версия с самыми ожидаемыми функциями. Смелянский призвал пользователей тестировать ее и оставлять отзывы.

«Каждая работа должна иметь вознаграждение, поэтому всем, кто загрузит бета-версию, Укрпочта дарит три бесплатных отправления посылок по тарифу Приоритетный, чтобы вы могли протестировать весь опыт, как говорится, end-to-end», — добавил глава компании.

На втором этапе появятся:

возможность управления посылкой (переадресация, смена получателя);

оплату посылок, которые следуют к пользователю.

«После этого Укрпочта отменит все бумажные заявления в отделениях. Все будет онлайн или через колл-центр. И эта революция уже близко», — подчеркнул Смелянский.

Третий этап будет включать:

прием платежей;

заказы товаров, марок, лекарств и других сервисов.

Напомним, ранее Смелянский заявлял , что запуск банка финансовой инклюзии остается приоритетной целью и задачей национального оператора связи АО «Укрпочта».

Национальный банк готов рассмотреть инициативу Укрпочты о создании банка только после получения всех необходимых материалов. В то же время госпредприятие ограничивается только заявлениями.

Как объясняли в Нацбанке, благодаря Банку финансовой инклюзии (БФИ) жители отдаленных районов и мелкие предприниматели смогут получать необходимые банковские услуги. Такие учреждения будут работать на основе ограниченной банковской лицензии. Она позволит создавать БФИ крупным розничным или почтовым компаниям, уже имеющим широкую сеть отделений и клиентов.

