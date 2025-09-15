0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Укрпочта запустила бета-версию нового мобильного приложения: какие функции там доступны

Личные финансы
9
Укрпочта запустила бета-версию нового мобильного приложения: какие функции там доступны
Укрпочта запустила бета-версию нового мобильного приложения: какие функции там доступны
«Укрпочта» запустила новое приложение. Бета-версия уже доступна для загрузки в App Store и Google Play.
Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.
«На прошлой неделе мы запустили Экспресс-окна, чтобы быстро выдавать вам посылки и принимать их на отправку. Видим из комментариев, что всем понравилось. А с новым приложением легко можно не только получать, но и создавать и отслеживать отправления, которые направляются к вам в режиме 24/7», — отметил Смелянский.

Основные возможности бета-версии

В приложении уже реализованы следующие функции:
  • push-уведомления о прибытии и статусе доставки, а также об акциях и промокодах;
  • автоматическое отображение отправлений, связанных с номером пользовательского телефона, без необходимости вводить трек-номер;
  • подробный трекинг с отображением маршрута, тарифа, статуса, данных отправителя и получателя, а также штрихкода для сканирования;
  • список созданных отправлений с возможностью поиска, сортировки и фильтрации;
  • выбор тарифа при создании посылки: доставка на следующий день по тарифу «Приоритетный» или в течение 2−4 дней по тарифу «Базовый»;
  • универсальный поиск отправлений и интерактивная карта отделений с адресами, графиком работы и возможностью проложить маршрут;
  • онлайн-оплата на этапе создания отправления.

Приложение будет развиваться в три этапа

С сегодняшнего дня, 15 сентября, доступна бета-версия с самыми ожидаемыми функциями. Смелянский призвал пользователей тестировать ее и оставлять отзывы.
«Каждая работа должна иметь вознаграждение, поэтому всем, кто загрузит бета-версию, Укрпочта дарит три бесплатных отправления посылок по тарифу Приоритетный, чтобы вы могли протестировать весь опыт, как говорится, end-to-end», — добавил глава компании.
На втором этапе появятся:
  • возможность управления посылкой (переадресация, смена получателя);
  • оплату посылок, которые следуют к пользователю.
«После этого Укрпочта отменит все бумажные заявления в отделениях. Все будет онлайн или через колл-центр. И эта революция уже близко», — подчеркнул Смелянский.
Третий этап будет включать:
  • прием платежей;
  • заказы товаров, марок, лекарств и других сервисов.
Напомним, ранее Смелянский заявлял, что запуск банка финансовой инклюзии остается приоритетной целью и задачей национального оператора связи АО «Укрпочта».
Национальный банк готов рассмотреть инициативу Укрпочты о создании банка только после получения всех необходимых материалов. В то же время госпредприятие ограничивается только заявлениями.
Как объясняли в Нацбанке, благодаря Банку финансовой инклюзии (БФИ) жители отдаленных районов и мелкие предприниматели смогут получать необходимые банковские услуги. Такие учреждения будут работать на основе ограниченной банковской лицензии. Она позволит создавать БФИ крупным розничным или почтовым компаниям, уже имеющим широкую сеть отделений и клиентов.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Финтех
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems