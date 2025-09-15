Укрпочта запустила бета-версию нового мобильного приложения: какие функции там доступны
«Укрпочта» запустила новое приложение. Бета-версия уже доступна для загрузки в App Store и Google Play.
Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.
«На прошлой неделе мы запустили Экспресс-окна, чтобы быстро выдавать вам посылки и принимать их на отправку. Видим из комментариев, что всем понравилось. А с новым приложением легко можно не только получать, но и создавать и отслеживать отправления, которые направляются к вам в режиме 24/7», — отметил Смелянский.
Основные возможности бета-версии
В приложении уже реализованы следующие функции:
- push-уведомления о прибытии и статусе доставки, а также об акциях и промокодах;
- автоматическое отображение отправлений, связанных с номером пользовательского телефона, без необходимости вводить трек-номер;
- подробный трекинг с отображением маршрута, тарифа, статуса, данных отправителя и получателя, а также штрихкода для сканирования;
- список созданных отправлений с возможностью поиска, сортировки и фильтрации;
- выбор тарифа при создании посылки: доставка на следующий день по тарифу «Приоритетный» или в течение 2−4 дней по тарифу «Базовый»;
- универсальный поиск отправлений и интерактивная карта отделений с адресами, графиком работы и возможностью проложить маршрут;
- онлайн-оплата на этапе создания отправления.
Приложение будет развиваться в три этапа
С сегодняшнего дня, 15 сентября, доступна бета-версия с самыми ожидаемыми функциями. Смелянский призвал пользователей тестировать ее и оставлять отзывы.
«Каждая работа должна иметь вознаграждение, поэтому всем, кто загрузит бета-версию, Укрпочта дарит три бесплатных отправления посылок по тарифу Приоритетный, чтобы вы могли протестировать весь опыт, как говорится, end-to-end», — добавил глава компании.
На втором этапе появятся:
- возможность управления посылкой (переадресация, смена получателя);
- оплату посылок, которые следуют к пользователю.
«После этого Укрпочта отменит все бумажные заявления в отделениях. Все будет онлайн или через колл-центр. И эта революция уже близко», — подчеркнул Смелянский.
Третий этап будет включать:
- прием платежей;
- заказы товаров, марок, лекарств и других сервисов.
Напомним, ранее Смелянский заявлял, что запуск банка финансовой инклюзии остается приоритетной целью и задачей национального оператора связи АО «Укрпочта».
Национальный банк готов рассмотреть инициативу Укрпочты о создании банка только после получения всех необходимых материалов. В то же время госпредприятие ограничивается только заявлениями.
Как объясняли в Нацбанке, благодаря Банку финансовой инклюзии (БФИ) жители отдаленных районов и мелкие предприниматели смогут получать необходимые банковские услуги. Такие учреждения будут работать на основе ограниченной банковской лицензии. Она позволит создавать БФИ крупным розничным или почтовым компаниям, уже имеющим широкую сеть отделений и клиентов.
