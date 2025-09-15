Укрпошта запустила бета-версію нового мобільного застосунку: які функції там доступні Сьогодні 10:02 — Особисті фінанси

Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

«Минулого тижня ми запустили Експрес-вікна , щоб швидко видавати вам посилки та приймати їх на відправлення. Бачимо з коментарів, що всім сподобалося. А з новим додатком легко можна не лише отримувати, а й створювати та відстежувати ті відправлення, які прямують до вас у режимі 24/7», — зазначив Смілянський.

Основні можливості бета-версії

У застосунку вже реалізовані такі функції:

push-сповіщення про надходження та статус доставки, а також про акції та промокоди;

автоматичне відображення відправлень, пов’язаних із номером телефону користувача, без необхідності вводити трек-номер;

детальний трекінг із відображенням маршруту, тарифу, статусу, даних відправника й отримувача, а також штрихкоду для сканування;

список створених відправлень із можливістю пошуку, сортування та фільтрації;

вибір тарифу під час створення посилки: доставка наступного дня за тарифом «Пріоритетний» або протягом 2−4 днів за тарифом «Базовий»;

універсальний пошук відправлень та інтерактивна мапа відділень з адресами, графіком роботи та можливістю прокласти маршрут;

онлайн-оплата на етапі створення відправлення.

Застосунок розвиватиметься у три етапи

Відсьогодні, 15 вересня, доступна бета-версія з найочікуванішими функціями. Смілянський закликав користувачів тестувати її та залишати відгуки.

«Кожна робота має мати винагороду, — тож усім, хто завантажить бета-версію, Укрпошта дарує три безкоштовні відправлення посилок за тарифом Пріоритетний, щоб ви могли протестувати весь досвід, як то кажуть, end-to-end», — додав очільник компанії.

На другому етапі з’являться:

можливість керування посилкою (переадресація, зміна отримувача);

оплату посилок, що прямують до користувача.

«Після цього Укрпошта скасує всі паперові заяви у відділеннях. Усе буде онлайн — або через кол-центр. І ця революція вже близько», — наголосив Смілянський.

Третій етап включатиме:

приймання платежів;

замовлення товарів, марок, ліків та інших сервісів.

Нагадаємо, раніше Смілянський заявляв , що запуск банку фінансової інклюзії залишається пріоритетною ціллю та завданням національного оператору зв’язку АТ «Укрпошта».

Національний банк готовий розглянути ініціативу Укрпошти про створення банку тільки після отримання всіх необхідних матеріалів. Натомість поки що держпідприємство обмежується лише заявами.

Як пояснювали у Нацбанку, завдяки Банку фінансової інклюзії (БФІ) мешканці віддалених районів та малі підприємці зможуть отримувати необхідні банківські послуги. Такі установи будуть працювати на основі обмеженої банківської ліцензції. Вона дозволить створювати БФІ великим роздрібним або поштовим компаніям, які вже мають широку мережу відділень і клієнтів.

