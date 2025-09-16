Alphabet впервые достигла рыночной капитализации в $3 трлн
Alphabet, материнская компания Google, впервые достигла капитализации в $3 триллиона. Это стало возможным благодаря росту интереса к технологиям искусственного интеллекта и благоприятному решению антимонопольного суда США.
Об этом пишет Reuters.
Акции класса, А выросли на 3,8% до $250, а класса C — на 3,7% до $250,4, установив рекордные максимумы.
С начала года их стоимость выросла более чем на 32% - лучший результат среди компаний «Великолепной семерки», что значительно опережает 12,5% роста индекса S&P 500.
Alphabet стала третьей компанией после Apple и Microsoft, преодолевшей отметку в $3 трлн. Лидером рынка остается Nvidia с капитализацией $4,25 трлн.
Фактор искусственного интеллекта
Акции технологических компаний и разработчиков ИИ поддерживают рост главных индексов Уолл-стрит. Ожидания снижения ставок Федеральной резервной системой США лишь усилили оптимизм. Дополнительным драйвером стали прогнозы Oracle по развитию индустрии искусственного интеллекта.
Влияние судебных решений
Положительным сигналом для инвесторов стало решение суда, позволившее Alphabet сохранить контроль над браузером Chrome и мобильной ОС Android. Хотя компания должна делиться определенными данными с конкурентами, угроза принудительной продажи ключевых активов исчезла.
Финансовые результаты и перспективы
Во втором квартале подразделение облачных вычислений Alphabet показало почти 32% роста доходов, превысив ожидания аналитиков. Инвестиции в собственные чипы и модель искусственного интеллекта Gemini начали приносить результаты, пишет Reuters.
Аналитики отмечают, что компания постепенно отходит от образа «лишь поисковика», развивая YouTube, Waymo и другие направления.
По данным LSEG, акции Alphabet торгуются примерно в 23 раза дороже форвардной прибыли — это более низкий показатель, чем у остальной «Великолепной семерки».
👉🏻 Не пропускайте главного — присоединяйтесь к нам в Telegram, Facebook и Instagram.
Поделиться новостью
Также по теме
Alphabet впервые достигла рыночной капитализации в $3 трлн
«Новая почта» намерена открыть банк с ограниченной лицензией, — Гетманцев
Спрос на игрушки Labubu охладел: акции Pop Mart потеряли $13 млрд стоимости
Microsoft напомнила о прекращении поддержки Windows 10: что дальше
Apple готовит еще десять новинок к следующей весне
С октября во Вроцлаве закроют аэропорт — причины, сроки