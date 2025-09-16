Alphabet впервые достигла рыночной капитализации в $3 трлн Сегодня 11:36 — Фондовый рынок

Alphabet впервые достигла рыночной капитализации в $3 трлн

Alphabet, материнская компания Google, впервые достигла капитализации в $3 триллиона. Это стало возможным благодаря росту интереса к технологиям искусственного интеллекта и благоприятному решению антимонопольного суда США.

Об этом пишет Reuters

Акции класса, А выросли на 3,8% до $250, а класса C — на 3,7% до $250,4, установив рекордные максимумы.

С начала года их стоимость выросла более чем на 32% - лучший результат среди компаний «Великолепной семерки», что значительно опережает 12,5% роста индекса S&P 500.

Alphabet стала третьей компанией после Apple и Microsoft, преодолевшей отметку в $3 трлн. Лидером рынка остается Nvidia с капитализацией $4,25 трлн.

Фактор искусственного интеллекта

Акции технологических компаний и разработчиков ИИ поддерживают рост главных индексов Уолл-стрит. Ожидания снижения ставок Федеральной резервной системой США лишь усилили оптимизм. Дополнительным драйвером стали прогнозы Oracle по развитию индустрии искусственного интеллекта.

Влияние судебных решений

Положительным сигналом для инвесторов стало решение суда , позволившее Alphabet сохранить контроль над браузером Chrome и мобильной ОС Android. Хотя компания должна делиться определенными данными с конкурентами, угроза принудительной продажи ключевых активов исчезла.

Финансовые результаты и перспективы

Во втором квартале подразделение облачных вычислений Alphabet показало почти 32% роста доходов, превысив ожидания аналитиков. Инвестиции в собственные чипы и модель искусственного интеллекта Gemini начали приносить результаты, пишет Reuters.

Аналитики отмечают, что компания постепенно отходит от образа «лишь поисковика», развивая YouTube, Waymo и другие направления.

По данным LSEG, акции Alphabet торгуются примерно в 23 раза дороже форвардной прибыли — это более низкий показатель, чем у остальной «Великолепной семерки».

