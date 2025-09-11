Google за три года предоставил Украине более $45 миллионов финпомощи
За последние три года компания Google предоставила более 45 млн. долларов финансовой помощи и более 10 млн. долларов в виде технических решений и образовательных ресурсов.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко по итогам встречи с представителями компании.
«Встретился в столичной мэрии с представителями компании Google во главе с вице-президентом по взаимодействию с органами государственной власти Google Европа Аннет Кробер-Риль. Обсудили возможности интеграции городских данных по безбарьерности, безбарьерным маршрутам, укрытиям на Google-карты; использование разработок Google в области искусственного интеллекта для транспортного моделирования и градостроительства. Также ИИ может способствовать расширению и усовершенствованию городских сервисов для большей их доступности и удобства для киевлян», — рассказал Кличко.
Он отметил, что Google остается надежным партнером Украины в цифровом развитии, укреплении киберустойчивости и экономическом обновлении.
«В течение последних 3 лет компания предоставила Украине более 45 млн. долларов финансовой помощи и более 10 млн. долларов в виде технических решений и образовательных ресурсов», — рассказал он.
Напомним, международные компании увеличивают отчисления в бюджет из-за «Налога на Google». За первое полугодие 2025 года международные компании — нерезиденты, предоставляющие электронные услуги украинцам, перечислили в бюджет 85,7 млн. долларов США и 76,5 млн евро.
