Украинцы получат бесплатный доступ к курсам Google: как это сделать — Finance.ua

Украинцы получат бесплатный доступ к курсам Google: как это сделать
Еще 5000 украинцев получат бесплатные лицензии на курсы AI Essentials и Prompting Essentials на образовательной платформе Coursera — стартует вторая волна образовательной инициативы.
Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
«Google стремится помочь каждому овладеть преимуществами ИИ, предлагая лучшие решения для работы, обучения и повседневной жизни», — подчеркнул руководитель отдела маркетинга B&R Google Украина Орест Бавда.
Сроки
Регистрация на вторую волну обучения уже открыта с 12 августа и продлится до 20 августа. Пройти курсы и получить сертификаты отобранные участники смогут до середины октября.
Как принять участие?
- Перейдите на сайт.
- Выберите организацию, через которую можно получить доступ к обучению на курсах AI Essentials и Prompting Essentials.
- Заполните регистрационную форму на сайте организации. Внимание: регистрироваться на курсы AI Essentials и Prompting Essentials на платформе Coursera на этом этапе не требуется.
- Ждите электронное письмо от организации или Coursera со следующими шагами.
Участники, которые уже подавали заявку в первой волне программы, могут регистрироваться снова, однако без приоритета при отборе. Приоритет будет предоставляться:
- ветеранам, военнослужащим и их семьям;
- женщинам, стремящимся овладеть современными технологиями для развития карьеры.
К каким курсам от Google можно получить доступ
- Курс AI Essentials — это возможность всем, кто стремится разобраться в мире искусственного интеллекта и научиться применять его в профессиональной деятельности. Этот курс пригодится как новичкам, которые делают первые шаги в этой области, так и специалистам, стремящимся повысить свою квалификацию и получить сертификацию по ИИ.
- Курс Prompting Essentials научит эффективно общаться с искусственным интеллектом, формулируя точные запросы. Вы узнаете, как правильно ставить задачи ИИ, чтобы сэкономить время, находить важную информацию и успешно работать над проектами.
Напомним, компании Google, Microsoft и Meta предлагают рекордные зарплаты, чтобы привлечь топовых инженеров, исследователей и менеджеров, прежде всего в командах, связанных с генеративным искусственным интеллектом.
Какие зарплаты платит Google
Работа в бизнесе и аналитике
- Менеджер аккаунта: от $85 500 до $166 000.
- Аналитик бизнес-систем: от $141 000 до $201 885.
- Финансовый аналитик: от $102 000 до $225 230.
- Аналитик качества поиска: от $120 000 до $235 000.
Инженерные должности
- Инженер-программист: от $109 180 до $340 000.
- Инженер-программист (Waymo): от $150 000 до $282 000.
- Инженер приложений: от $138 000 до $199 000.
Должности дизайнеров
- UX-дизайнер: от $124 000 до $230 000.
- UX-исследователь: от $124 000 до $224 000.
