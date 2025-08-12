Украинцы получат бесплатный доступ к курсам Google: как это сделать — Finance.ua

Украинцы получат бесплатный доступ к курсам Google: как это сделать Сегодня 17:21 — Личные финансы

Украинцы получат бесплатный доступ к курсам Google: как это сделать

Еще 5000 украинцев получат бесплатные лицензии на курсы AI Essentials и Prompting Essentials на образовательной платформе Coursera — стартует вторая волна образовательной инициативы.

Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

«Google стремится помочь каждому овладеть преимуществами ИИ, предлагая лучшие решения для работы, обучения и повседневной жизни», — подчеркнул руководитель отдела маркетинга B&R Google Украина Орест Бавда.

Сроки

Регистрация на вторую волну обучения уже открыта с 12 августа и продлится до 20 августа. Пройти курсы и получить сертификаты отобранные участники смогут до середины октября.

Как принять участие?

Перейдите на сайт.

Выберите организацию, через которую можно получить доступ к обучению на курсах AI Essentials и Prompting Essentials.

Заполните регистрационную форму на сайте организации. Внимание: регистрироваться на курсы AI Essentials и Prompting Essentials на платформе Coursera на этом этапе не требуется.

Ждите электронное письмо от организации или Coursera со следующими шагами.

Участники, которые уже подавали заявку в первой волне программы, могут регистрироваться снова, однако без приоритета при отборе. Приоритет будет предоставляться:

ветеранам, военнослужащим и их семьям;

женщинам, стремящимся овладеть современными технологиями для развития карьеры.

К каким курсам от Google можно получить доступ

Курс AI Essentials — это возможность всем, кто стремится разобраться в мире искусственного интеллекта и научиться применять его в профессиональной деятельности. Этот курс пригодится как новичкам, которые делают первые шаги в этой области, так и специалистам, стремящимся повысить свою квалификацию и получить сертификацию по ИИ.

Курс Prompting Essentials научит эффективно общаться с искусственным интеллектом, формулируя точные запросы. Вы узнаете, как правильно ставить задачи ИИ, чтобы сэкономить время, находить важную информацию и успешно работать над проектами.

Напомним, компании Google, Microsoft и Meta предлагают рекордные зарплаты, чтобы привлечь топовых инженеров, исследователей и менеджеров, прежде всего в командах, связанных с генеративным искусственным интеллектом.

Какие зарплаты платит Google

Работа в бизнесе и аналитике

Менеджер аккаунта: от $85 500 до $166 000.

Аналитик бизнес-систем: от $141 000 до $201 885.

Финансовый аналитик: от $102 000 до $225 230.

Аналитик качества поиска: от $120 000 до $235 000.

Инженерные должности

Инженер-программист: от $109 180 до $340 000.

Инженер-программист (Waymo): от $150 000 до $282 000.

Инженер приложений: от $138 000 до $199 000.

Должности дизайнеров

UX-дизайнер: от $124 000 до $230 000.

UX-исследователь: от $124 000 до $224 000.

