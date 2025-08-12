Украинцы получат бесплатный доступ к курсам Google: как это сделать — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы получат бесплатный доступ к курсам Google: как это сделать

Личные финансы
5
Украинцы получат бесплатный доступ к курсам Google: как это сделать
Украинцы получат бесплатный доступ к курсам Google: как это сделать
Еще 5000 украинцев получат бесплатные лицензии на курсы AI Essentials и Prompting Essentials на образовательной платформе Coursera — стартует вторая волна образовательной инициативы.
Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Читайте также
«Google стремится помочь каждому овладеть преимуществами ИИ, предлагая лучшие решения для работы, обучения и повседневной жизни», — подчеркнул руководитель отдела маркетинга B&R Google Украина Орест Бавда.
Сроки
Регистрация на вторую волну обучения уже открыта с 12 августа и продлится до 20 августа. Пройти курсы и получить сертификаты отобранные участники смогут до середины октября.

Как принять участие?

  • Перейдите на сайт.
  • Выберите организацию, через которую можно получить доступ к обучению на курсах AI Essentials и Prompting Essentials.
  • Заполните регистрационную форму на сайте организации. Внимание: регистрироваться на курсы AI Essentials и Prompting Essentials на платформе Coursera на этом этапе не требуется.
  • Ждите электронное письмо от организации или Coursera со следующими шагами.
Читайте также
Участники, которые уже подавали заявку в первой волне программы, могут регистрироваться снова, однако без приоритета при отборе. Приоритет будет предоставляться:
  • ветеранам, военнослужащим и их семьям;
  • женщинам, стремящимся овладеть современными технологиями для развития карьеры.
К каким курсам от Google можно получить доступ
  • Курс AI Essentials — это возможность всем, кто стремится разобраться в мире искусственного интеллекта и научиться применять его в профессиональной деятельности. Этот курс пригодится как новичкам, которые делают первые шаги в этой области, так и специалистам, стремящимся повысить свою квалификацию и получить сертификацию по ИИ.
Читайте также
  • Курс Prompting Essentials научит эффективно общаться с искусственным интеллектом, формулируя точные запросы. Вы узнаете, как правильно ставить задачи ИИ, чтобы сэкономить время, находить важную информацию и успешно работать над проектами.
Место для вашей рекламы
Напомним, компании Google, Microsoft и Meta предлагают рекордные зарплаты, чтобы привлечь топовых инженеров, исследователей и менеджеров, прежде всего в командах, связанных с генеративным искусственным интеллектом.
Какие зарплаты платит Google
Работа в бизнесе и аналитике
  • Менеджер аккаунта: от $85 500 до $166 000.
  • Аналитик бизнес-систем: от $141 000 до $201 885.
  • Финансовый аналитик: от $102 000 до $225 230.
  • Аналитик качества поиска: от $120 000 до $235 000.

Инженерные должности

  • Инженер-программист: от $109 180 до $340 000.
  • Инженер-программист (Waymo): от $150 000 до $282 000.
  • Инженер приложений: от $138 000 до $199 000.

Должности дизайнеров

  • UX-дизайнер: от $124 000 до $230 000.
  • UX-исследователь: от $124 000 до $224 000.
🧐 Рассылка Finance.ua о деньгах. Почему вам стоит подписаться? Эта рассылка — важный помощник, помогающий обращаться разумно с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели по вашей почте. Подключайтесь и получайте самый полезный контент от нас!

Рассылка Finance.ua о деньгах

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems