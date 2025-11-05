0 800 307 555
Выплаты до 50 тыс. грн за рождение ребенка и «єСадок» — что приняла Рада

Личные финансы
С 1 января 2026 года выплата при рождении ребенка составит 50 тыс. грн — за соответствующий законопроект в целом проголосовала Верховная Рада.
Об этом сообщили в пресс-службе парламента.
Эти меры должны усилить поддержку родителей и создать современные условия для совмещения материнства (родительства) с профессиональной жизнью.

Какие выплаты теперь будут

  • 50 000 грн — единовременное денежное пособие при рождении первого и каждого последующего ребенка.
  • 7 000 грн/мес — пособие по уходу за ребенком до 1 года. Для ребенка с инвалидностью — 10 500 грн/мес. (коэф. 1,5).
Следует отметить, что если по состоянию на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился год, родители продолжают получать нынешние 860 грн и дополнительно — 7 000 грн/мес до достижения ребенком 1 года.
  • 8 000 грн — пособие по уходу за ребенком «єЯсла» в случае трудоустройства матери (в режиме полного рабочего времени);
  • 8 000 грн — денежная выплата по уходу за ребенком «єСадок»;
  • 5 000 грн — единовременное денежное пособие учащимся первых классов «пакет школьника».

«єСадок»: как это будет работать

Как говорится в сообщении ВР, Комитет предлагает поддержать новое законодательное предложение Председателя Комитета по введению с 2028 года ежемесячной денежной выплаты «єСадок» за счет средств местного бюджета для обеспечения ухода за ребенком от трех до шести лет (ребенок с особыми потребностями — до семи (восьми):
  • ребенок не получил место для обеспечения получения дошкольного образования и ухода за ребенком в коммунальном учреждении дошкольного образования в пределах гарантированного объема времени, удовлетворяющего запросу родителей;
  • услуги по уходу за ребенком и образовательные услуги для получения дошкольного образования не приобретены у другого субъекта образовательной деятельности за счет средств местного бюджета в порядке, утвержденном органом местного самоуправления;
  • услуги по уходу за ребенком и образовательные услуги для получения дошкольного образования не обеспечены за счет средств местного бюджета другим способом по принципу «деньги следуют за ребенком» в пределах гарантированного объема времени, удовлетворяющего запросу родителей.
Такая денежная выплата осуществляется при условии, если мать или иной законный представитель ребенка (кроме приемных родителей, родителей-воспитателей и представителей учреждений, выполняющих функции опекунов или попечителей), фактически осуществлявших уход за ребенком, приступили к работе в режиме полного рабочего времени.
Эта выплата производится до момента:
  • зачисления ребенка в коммунальное учреждение дошкольного образования или другого субъекта образовательной деятельности, предоставляющего услуги по уходу за ребенком и образовательные услуги для получения дошкольного образования за счет средств местного бюджета;
  • обеспечения предоставления услуг по уходу за ребенком и образовательных услуг для получения дошкольного образования за счет средств местного бюджета другим способом по принципу «деньги следуют за ребенком»;
  • достижения ребенком шестилетнего возраста (для детей с особыми образовательными потребностями — семилетнего (восьмилетнего) возраста).
Размер денежной выплаты равен размеру пособия по уходу «єЯсла» (8000 грн).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
Finance.ua
Деньги
