Выплаты до 50 тыс. грн за рождение ребенка и «єСадок» — что приняла Рада Сегодня 14:55 — Личные финансы

Выплаты до 50 тыс. грн за рождение ребенка и «єСадок» — что приняла Рада

С 1 января 2026 года выплата при рождении ребенка составит 50 тыс. грн — за соответствующий законопроект в целом проголосовала Верховная Рада.

Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Эти меры должны усилить поддержку родителей и создать современные условия для совмещения материнства (родительства) с профессиональной жизнью.

Какие выплаты теперь будут

50 000 грн — единовременное денежное пособие при рождении первого и каждого последующего ребенка.

7 000 грн/мес — пособие по уходу за ребенком до 1 года. Для ребенка с инвалидностью — 10 500 грн/мес. (коэф. 1,5).

Следует отметить, что если по состоянию на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился год, родители продолжают получать нынешние 860 грн и дополнительно — 7 000 грн/мес до достижения ребенком 1 года.

8 000 грн — пособие по уходу за ребенком «єЯсла» в случае трудоустройства матери (в режиме полного рабочего времени);

8 000 грн — денежная выплата по уходу за ребенком «єСадок»;

5 000 грн — единовременное денежное пособие учащимся первых классов «пакет школьника».

«єСадок»: как это будет работать

ухода за ребенком от трех до шести лет (ребенок с особыми потребностями — до семи (восьми): Как говорится в сообщении ВР, Комитет предлагает поддержать новое законодательное предложение Председателя Комитета по введению с 2028 года ежемесячной денежной выплаты «єСадок» за счет средств местного бюджета для обеспечения(ребенок с особыми потребностями — до семи (восьми):

ребенок не получил место для обеспечения получения дошкольного образования и ухода за ребенком в коммунальном учреждении дошкольного образования в пределах гарантированного объема времени, удовлетворяющего запросу родителей;

услуги по уходу за ребенком и образовательные услуги для получения дошкольного образования не приобретены у другого субъекта образовательной деятельности за счет средств местного бюджета в порядке, утвержденном органом местного самоуправления;

услуги по уходу за ребенком и образовательные услуги для получения дошкольного образования не обеспечены за счет средств местного бюджета другим способом по принципу «деньги следуют за ребенком» в пределах гарантированного объема времени, удовлетворяющего запросу родителей.

Читайте также Государство будет гарантировать жилье каждому ребенку-сироте после 18 лет

Такая денежная выплата осуществляется при условии, если мать или иной законный представитель ребенка (кроме приемных родителей, родителей-воспитателей и представителей учреждений, выполняющих функции опекунов или попечителей), фактически осуществлявших уход за ребенком, приступили к работе в режиме полного рабочего времени.

Эта выплата производится до момента:

зачисления ребенка в коммунальное учреждение дошкольного образования или другого субъекта образовательной деятельности, предоставляющего услуги по уходу за ребенком и образовательные услуги для получения дошкольного образования за счет средств местного бюджета;

обеспечения предоставления услуг по уходу за ребенком и образовательных услуг для получения дошкольного образования за счет средств местного бюджета другим способом по принципу «деньги следуют за ребенком»;

достижения ребенком шестилетнего возраста (для детей с особыми образовательными потребностями — семилетнего (восьмилетнего) возраста).

Размер денежной выплаты равен размеру пособия по уходу «єЯсла» (8000 грн).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.