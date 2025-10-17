Государство будет гарантировать жилье каждому ребенку-сироте после 18 лет Сегодня 08:33 — Недвижимость

Государство в течение месяца будет предоставлять жилье для проживания или социальное жилье до получения постоянного жилья детям-сиротам и лишенным родительской опеки по истечении сроков их пребывания в детских домах или приемных семьях.

Они также сохранят право на льготные кредиты для строительства жилья.

Об этом сказала глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

Как отметила парламентарий, на базе Комитета продолжается отработка правок в законопроект № 12377 — «Об основных принципах жилищной политики».

Для этого была создана специальная Рабочая группа, в которую вошли как народные депутаты, так и представители профильных министерств — Минразвития и Минсоцполитики, а также органов государственной и местной власти, строительного сообщества, правоохранительных органов, экспертных организаций в сфере жилья, в том числе и международных.

Защита жилищных прав детей-сирот

Во время последнего заседания Рабочей группы, состоявшегося 15 октября, участники сосредоточились на вопросах, связанных с защитой жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. В частности, обсуждались предложения, предоставленные Офисом детей и молодежи «ДІйМО» при Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.

По словам Шуляка, одна из обязательных норм, которая будет учтена при доработке законопроекта — жилье в собственность из государственного жилищного фонда смогут получать не только военнослужащие, полицейские и лица рядового и начальствующего состава гражданской защиты и члены их семей, но и дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки.

«Когда государство берет на себя ответственность за ребенка, эта ответственность не заканчивается в 18 лет. Она продолжается до момента, когда у ребенка появляются собственные ключи от дома. Соответственно, наша задача при наработке нового жилищного законодательства — создать действенную систему гарантий, которая позволит каждому ребенку иметь не только право на жилье, но и реальную возможность его получить».

Детали инициативы

Одно из главных новшеств, как рассказала депутат, состоит в том, что эта категория лиц будет вноситься в Единую информационно-аналитическую жилищную систему, что исключит возможность потери данных и позволит отслеживать реализацию их прав.

Кроме того, после завершения пребывания в соответствующих учреждениях, детских домах семейного типа, приемных семьях и т. д. дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, в течение месяца обеспечиваются благоустроенным жилым помещением для постоянного проживания или социальным жильем до предоставления им благоустроенного жилого помещения для постоянного проживания.

«Более того, обеспечение их социальным жильем, изменение места жительства таких лиц после постановки их на учет как граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и на социальный квартирный учет не являются основанием для исключения информации о таких детях из Единой информационно-аналитической жилищной системы и потери права на государственную поддержку в реализации права на жилье. В частности, на льготные кредиты на строительство и приобретение жилья», — объяснила председатель Комитета.

Парламентарий отметила:

Предоставление социального жилья или компенсаций будет осуществляться по четким правилам, которые определены правительством.

После достижения 23 лет лица из этой категории не будут лишаться права на получение жилья или участие в программах государственной поддержки.

В случаях, когда ребенок только выходит из заведения или семейной формы воспитания, он обеспечивается социальным жильем для временного проживания — до момента получения постоянного жилья.

Информация о детях, которые являются внутренне перемещенными лицами или происходят из территорий, где велись боевые действия, будет вноситься по месту их фактического проживания — чтобы они не выпадали из учета.

Жилищный фонд государства и общин будет использоваться по согласованным принципам — чтобы решение о предоставлении жилья было одинаковым и справедливым на всех уровнях.

«Эти изменения формируют четкую, понятную и справедливую систему, в которой государство не просто декларирует заботу, а реально выполняет свои обязательства перед оставшимися без семьи детьми», — резюмировала Елена Шуляк.

