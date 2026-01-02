0 800 307 555
Украинцы зарегистрировали рекордное количество бизнесов в Польше за прошлый год

Личные финансы
14
В 2025 году граждане Украины зарегистрировали в Польше около 33 тысяч новых компаний. На украинцев приходится около 10% новых бизнесов.
Как сообщает Rzeczpospolita, количество компаний, зарегистрированных в Польше гражданами Украины с начала войны в 2022 году, неуклонно растет, а уплачиваемые ими налоги способствуют формированию бюджета.
В январе и феврале 2022 года граждане Украины открывали около 200 предприятий в месяц. А уже в марте эта цифра увеличилась до 600.
С увеличением числа украинцев в Польше росло и количество регистраций хозяйственной деятельности. Всего за 2022 год граждане Украины зарегистрировали в Польше 18 193 фирм, в 2023 — 30 325, в 2024 — 32 248.
2025 год обещает стать еще одним рекордным. К концу ноября 2025 года украинцы зарегистрировали 32 053 предприятия. В сентябре был установлен месячный рекорд — 3591 регистрация. Если декабрь принесет традиционные около 2 000 новых предприятий, общее количество может составить 33 000−34 000.
Напомним, с 1 января 2026 года в Польше вступили в силу изменения в Закон о Национальной инспекции труда. Они предоставляют инспекторам PIP (Государственной инспекции труда в Польше) право преобразовывать гражданско-правовые договоры в трудовые, если характер выполнения обязанностей будет соответствовать работе на ставку.
Эксперты предупреждают, что последствия реформы могут больше всего ударить не по бизнесу, а по иностранным работникам.
Законопроект предусматривает возможность переквалификации договоров доверенности и контрактов B2B в «умову о праце». Такой шаг поддерживают профсоюзы, в то время как предприниматели выступают против.
Центр правительственного законодательства в своих замечаниях указал, что предложенные нормы могут нарушать конституционные принципы свободы предпринимательской деятельности, выбора профессии и места работы.

Плюсы и минусы для работников

Работа по трудовому договору обеспечивает полную защиту трудового законодательства, социальные гарантии, оплачиваемый отпуск, больничные и родительские выплаты. В то же время, для многих работников переход на «умову о праце» будет означать меньше зарплату на руки.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
