Гранты для женщин: как и кто может получить 1000 долларов Сегодня 17:33 — Личные финансы

Гранты для женщин: как и кто может получить 1000 долларов

Благотворительный фонд «Женские возможности в Украине» открыл прием заявок на индивидуальные тревел-гранты для участия в международных конференциях, обучениях, выставках и других профессиональных мероприятиях.

Гранты предоставляются для поддержки активисток, представительниц женских организаций и предпринимателей, которые представляют Украину за рубежом и развивают проекты по усилению роли женщин.

Об этом сообщает пресс-служба БФ.

Кто может подать заявку

Податься могут:

1. Женские общественные или благотворительные организации из всех регионов Украины, которые работают в сферах:

защиты прав женщин,

продвижения гендерного равенства,

экономического усиления женщин,

развития женского предпринимательства.

Организация не должна быть связана с государственными структурами и политическими партиями и быть готовой администрировать грант для своей представительницы. Важно: сама представительница не может быть учредителем или членом управленческих органов этой организации (согласно ст. 23 НАПК о предотвращении конфликта интересов).

2. Физические лица-предприниматели, которые планируют:

участие в бизнес-мероприятиях, выставках, конференциях,

выход со своими продуктами или услугами на новые рынки,

профессиональный обмен опытом.

Финансирование и условия гранта

Бюджет одной заявки — до $1000 (с учетом налогов).

заявки — до $1000 (с учетом налогов). Грант выплачивается двумя частями: 70% до поездки, 30% после предоставления отчетности.

Покрываемые расходы:

транспорт (билеты эконом-класса),

проживание до 7 дней,

регистрационные взносы,

страхование на время поездки.

Расходы на путешествие детей не возмещаются.

Читайте также Женщины все активнее создают бизнесы

Бюджет в заявке заполняется в гривнах.

Кому отдают предпочтение

Фонд больше поддерживает:

инициативы, усиливающие гендерное равенство и феминистическое движение,

социально ответственный бизнес,

врачей, преподавателей, журналисток, активисток,

бизнесы с уникальными продуктами для мирового рынка,

участниц, представляющих украинские культурные и профессиональные проекты за рубежом.

Куда не предоставляются гранты

Не рассматриваются заявки для деятельности в:

beauty-индустрии,

творческих и развлекательных проектах,

мероприятиях, связанных с животноводством,

бизнесах, связанных с погребальной сферой.

Как подать заявку

Необходимо заполнить анкету и добавить документы, подтверждающие:

приглашение на мероприятие,

бронирование проезда и проживания,

наличие загранпаспорта,

письмо поддержки от ОО или письмо просьбы для ФЛП.

Заявки рассматриваются экспертной комиссией в течение 14 дней. Прием проводится на постоянной основе в течение года, решения объявляются ежемесячно.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.