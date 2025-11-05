Гранты для женщин: как и кто может получить 1000 долларов
Благотворительный фонд «Женские возможности в Украине» открыл прием заявок на индивидуальные тревел-гранты для участия в международных конференциях, обучениях, выставках и других профессиональных мероприятиях.
Гранты предоставляются для поддержки активисток, представительниц женских организаций и предпринимателей, которые представляют Украину за рубежом и развивают проекты по усилению роли женщин.
Об этом сообщает пресс-служба БФ.
Кто может подать заявку
Податься могут:
1. Женские общественные или благотворительные организации из всех регионов Украины, которые работают в сферах:
- защиты прав женщин,
- продвижения гендерного равенства,
- экономического усиления женщин,
- развития женского предпринимательства.
Организация не должна быть связана с государственными структурами и политическими партиями и быть готовой администрировать грант для своей представительницы. Важно: сама представительница не может быть учредителем или членом управленческих органов этой организации (согласно ст. 23 НАПК о предотвращении конфликта интересов).
2. Физические лица-предприниматели, которые планируют:
- участие в бизнес-мероприятиях, выставках, конференциях,
- выход со своими продуктами или услугами на новые рынки,
- профессиональный обмен опытом.
Финансирование и условия гранта
- Бюджет одной заявки — до $1000 (с учетом налогов).
- Грант выплачивается двумя частями: 70% до поездки, 30% после предоставления отчетности.
Покрываемые расходы:
- транспорт (билеты эконом-класса),
- проживание до 7 дней,
- регистрационные взносы,
- страхование на время поездки.
Расходы на путешествие детей не возмещаются.
Читайте также
Бюджет в заявке заполняется в гривнах.
Кому отдают предпочтение
Фонд больше поддерживает:
- инициативы, усиливающие гендерное равенство и феминистическое движение,
- социально ответственный бизнес,
- врачей, преподавателей, журналисток, активисток,
- бизнесы с уникальными продуктами для мирового рынка,
- участниц, представляющих украинские культурные и профессиональные проекты за рубежом.
Куда не предоставляются гранты
Не рассматриваются заявки для деятельности в:
- beauty-индустрии,
- творческих и развлекательных проектах,
- мероприятиях, связанных с животноводством,
- бизнесах, связанных с погребальной сферой.
Как подать заявку
Необходимо заполнить анкету и добавить документы, подтверждающие:
- приглашение на мероприятие,
- бронирование проезда и проживания,
- наличие загранпаспорта,
- письмо поддержки от ОО или письмо просьбы для ФЛП.
Заявки рассматриваются экспертной комиссией в течение 14 дней. Прием проводится на постоянной основе в течение года, решения объявляются ежемесячно.
Поделиться новостью
Также по теме
Гранты для женщин: как и кто может получить 1000 долларов
Рада приняла в первом чтении законопроект о подтверждении трудового стажа
Выплаты до 50 тыс. грн за рождение ребенка и «єСадок» — что приняла Рада
Нужны ли Украине трудовые мигранты: какие проблемы могут быть
Новые правила на границе: нужны ли дополнительные документы
В «Укрзализныце» сообщили, на какие поезда планируют поднять цены на билеты