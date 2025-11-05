0 800 307 555
Гранты для женщин: как и кто может получить 1000 долларов

Личные финансы
30
Благотворительный фонд «Женские возможности в Украине» открыл прием заявок на индивидуальные тревел-гранты для участия в международных конференциях, обучениях, выставках и других профессиональных мероприятиях.
Гранты предоставляются для поддержки активисток, представительниц женских организаций и предпринимателей, которые представляют Украину за рубежом и развивают проекты по усилению роли женщин.
Об этом сообщает пресс-служба БФ.

Кто может подать заявку

Податься могут:
1. Женские общественные или благотворительные организации из всех регионов Украины, которые работают в сферах:
  • защиты прав женщин,
  • продвижения гендерного равенства,
  • экономического усиления женщин,
  • развития женского предпринимательства.
Организация не должна быть связана с государственными структурами и политическими партиями и быть готовой администрировать грант для своей представительницы. Важно: сама представительница не может быть учредителем или членом управленческих органов этой организации (согласно ст. 23 НАПК о предотвращении конфликта интересов).
2. Физические лица-предприниматели, которые планируют:
  • участие в бизнес-мероприятиях, выставках, конференциях,
  • выход со своими продуктами или услугами на новые рынки,
  • профессиональный обмен опытом.

Финансирование и условия гранта

  • Бюджет одной заявки — до $1000 (с учетом налогов).
  • Грант выплачивается двумя частями: 70% до поездки, 30% после предоставления отчетности.
Покрываемые расходы:
  • транспорт (билеты эконом-класса),
  • проживание до 7 дней,
  • регистрационные взносы,
  • страхование на время поездки.
Расходы на путешествие детей не возмещаются.
Бюджет в заявке заполняется в гривнах.

Кому отдают предпочтение

Фонд больше поддерживает:
  • инициативы, усиливающие гендерное равенство и феминистическое движение,
  • социально ответственный бизнес,
  • врачей, преподавателей, журналисток, активисток,
  • бизнесы с уникальными продуктами для мирового рынка,
  • участниц, представляющих украинские культурные и профессиональные проекты за рубежом.

Куда не предоставляются гранты

Не рассматриваются заявки для деятельности в:
  • beauty-индустрии,
  • творческих и развлекательных проектах,
  • мероприятиях, связанных с животноводством,
  • бизнесах, связанных с погребальной сферой.
Как подать заявку

Необходимо заполнить анкету и добавить документы, подтверждающие:
  • приглашение на мероприятие,
  • бронирование проезда и проживания,
  • наличие загранпаспорта,
  • письмо поддержки от ОО или письмо просьбы для ФЛП.
Заявки рассматриваются экспертной комиссией в течение 14 дней. Прием проводится на постоянной основе в течение года, решения объявляются ежемесячно.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Payment systems