0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новые правила на границе: нужны ли дополнительные документы

Личные финансы
123
Новые правила на границе: нужны ли дополнительные документы
Новые правила на границе: нужны ли дополнительные документы
Как заверил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, никаких новых или дополнительных документов украинцам перед поездкой в ​​страны Евросоюза не понадобится.
Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.
Читайте также
Как пояснил Демченко, новая система предполагает внесение в базу биометрических данных: отпечатков пальцев, изображения лица, паспортных данных, а также данных о пересечении границы.
Отпечатки пальцев не будут брать у детей младше 12 лет, однако снимок лица будут делать всем. В случае отказа предоставлять биометрические данные пересечь границу не разрешат.
По словам спикера, это все делается для того, чтобы избежать использования поддельных документов.
Относительно безвизового пребывания в странах ЕС Демченко отметил, что все осталось без изменений, только обязательно наличие биометрического загранпаспорта.
Напомним, в связи с внедрением цифровой Системы въезда/выезда в Шенгенскую зону (Entry/Exit System, EES) возможно замедление пропуска граждан. Речь идет о пунктах пропуска «Ягодин — Дорогуск» и «Устилуг — Зосин».
Начиная с 3 ноября 2025 года все путешественники, которые будут пересекать границу через указанные пункты пропуска с польской стороны, должны пройти первую регистрацию на терминале самообслуживания или у работника пограничного караула.
EES начала работать 12 октября в пункте пропуска «Берегшурань — Лужанка». С 21 октября украинцы должны были оставлять отпечатки пальцев на пункте пропуска «Захонь-Чоп».
Также мы писали, какие сбои и задержки могут быть при пересечении границы.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems