Новые правила на границе: нужны ли дополнительные документы
Как заверил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, никаких новых или дополнительных документов украинцам перед поездкой в страны Евросоюза не понадобится.
Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.
Как пояснил Демченко, новая система предполагает внесение в базу биометрических данных: отпечатков пальцев, изображения лица, паспортных данных, а также данных о пересечении границы.
Отпечатки пальцев не будут брать у детей младше 12 лет, однако снимок лица будут делать всем. В случае отказа предоставлять биометрические данные пересечь границу не разрешат.
По словам спикера, это все делается для того, чтобы избежать использования поддельных документов.
Относительно безвизового пребывания в странах ЕС Демченко отметил, что все осталось без изменений, только обязательно наличие биометрического загранпаспорта.
Напомним, в связи с внедрением цифровой Системы въезда/выезда в Шенгенскую зону (Entry/Exit System, EES) возможно замедление пропуска граждан. Речь идет о пунктах пропуска «Ягодин — Дорогуск» и «Устилуг — Зосин».
Начиная с 3 ноября 2025 года все путешественники, которые будут пересекать границу через указанные пункты пропуска с польской стороны, должны пройти первую регистрацию на терминале самообслуживания или у работника пограничного караула.
EES начала работать 12 октября в пункте пропуска «Берегшурань — Лужанка». С 21 октября украинцы должны были оставлять отпечатки пальцев на пункте пропуска «Захонь-Чоп».
Также мы писали, какие сбои и задержки могут быть при пересечении границы.
Поделиться новостью
Также по теме
Нужны ли Украине трудовые мигранты: какие проблемы могут быть
Новые правила на границе: нужны ли дополнительные документы
В «Укрзализныце» сообщили, на какие поезда планируют поднять цены на билеты
В каких регионах Украины быстрее всего растут зарплаты
В «Дії» можно подать новое заявление, если жилье снова повреждено
5 шагов, чтобы найти идеальную вакансию