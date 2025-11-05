Новые правила на границе: нужны ли дополнительные документы Сегодня 13:24 — Личные финансы

Новые правила на границе: нужны ли дополнительные документы

Как заверил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, никаких новых или дополнительных документов украинцам перед поездкой в ​​страны Евросоюза не понадобится.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина

Как пояснил Демченко, новая система предполагает внесение в базу биометрических данных: отпечатков пальцев, изображения лица, паспортных данных, а также данных о пересечении границы.

Отпечатки пальцев не будут брать у детей младше 12 лет, однако снимок лица будут делать всем. В случае отказа предоставлять биометрические данные пересечь границу не разрешат.

По словам спикера, это все делается для того, чтобы избежать использования поддельных документов.

Относительно безвизового пребывания в странах ЕС Демченко отметил, что все осталось без изменений, только обязательно наличие биометрического загранпаспорта.

Напомним, в связи с внедрением цифровой Системы въезда/выезда в Шенгенскую зону (Entry/Exit System, EES) возможно замедление пропуска граждан. Речь идет о пунктах пропуска «Ягодин — Дорогуск» и «Устилуг — Зосин».

Начиная с 3 ноября 2025 года все путешественники, которые будут пересекать границу через указанные пункты пропуска с польской стороны, должны пройти первую регистрацию на терминале самообслуживания или у работника пограничного караула.

EES начала работать 12 октября в пункте пропуска «Берегшурань — Лужанка». С 21 октября украинцы должны были оставлять отпечатки пальцев на пункте пропуска «Захонь-Чоп».

Также мы писали , какие сбои и задержки могут быть при пересечении границы.

