На границе с Польшей возможны очереди из-за новой системы выезда — таможня

На границе с Польшей возможны очереди из-за новой системы выезда — таможня

В связи с внедрением цифровой Системы въезда/выезда в Шенгенскую зону (Entry/Exit System, EES) возможно замедление пропуска граждан. Речь идет о пунктах пропуска «Ягодин — Дорогуск» и «Устилуг — Зосин».

Об этом предупредила Государственная таможенная служба.

Начиная с 3 ноября 2025 года все путешественники, которые будут пересекать границу через указанные пункты пропуска с польской стороны, должны пройти первую регистрацию на терминале самообслуживания или у работника пограничного караула.

Предусмотрено сканирование паспорта и сбор биометрических данных: фотографирование и снятие отпечатков пальцев.

Для детей до 12 лет отпечатки не требуются.

На следующих въездах биометрические данные будут сверяться с уже имеющейся цифровой информацией Шенгена.

Из-за внедрения системы может увеличиться и время, необходимое для контрольных процедур.

«Поэтому рекомендуем планировать поездки с большим запасом времени или выбирать для пересечения границы альтернативные пункты пропуска», — отмечают таможенники.

Сориентироваться в ситуации на пунктах пропуска можно с помощью специальной карты Гостаможслужбы , отражающей состояние очередей в пунктах пропуска на границе Украины.

Справка Finance.ua:

12 октября в Европе запустили новую систему въезда/выезда (Entry/Exit System);

эта автоматизированная ІТ-система будет регистрировать граждан третьих стран, путешествующих на короткий срок, когда они пересекают внешние границы европейских стран — участниц системы;

система будет внедрена в 29 странах Европы. Список этих стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Нидерланды, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегия, Польша, Португалия, Чехия, Словения, Румыния, Швейцария, Швеция, Словакия, Словения, Испания, Италия, Латвия.

