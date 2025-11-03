0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На границе с Польшей возможны очереди из-за новой системы выезда — таможня

32
На границе с Польшей возможны очереди из-за новой системы выезда — таможня
На границе с Польшей возможны очереди из-за новой системы выезда — таможня
В связи с внедрением цифровой Системы въезда/выезда в Шенгенскую зону (Entry/Exit System, EES) возможно замедление пропуска граждан. Речь идет о пунктах пропуска «Ягодин — Дорогуск» и «Устилуг — Зосин».
Об этом предупредила Государственная таможенная служба.
Начиная с 3 ноября 2025 года все путешественники, которые будут пересекать границу через указанные пункты пропуска с польской стороны, должны пройти первую регистрацию на терминале самообслуживания или у работника пограничного караула.
  • Предусмотрено сканирование паспорта и сбор биометрических данных: фотографирование и снятие отпечатков пальцев.
  • Для детей до 12 лет отпечатки не требуются.
  • На следующих въездах биометрические данные будут сверяться с уже имеющейся цифровой информацией Шенгена.
Читайте также
Из-за внедрения системы может увеличиться и время, необходимое для контрольных процедур.
«Поэтому рекомендуем планировать поездки с большим запасом времени или выбирать для пересечения границы альтернативные пункты пропуска», — отмечают таможенники.
Сориентироваться в ситуации на пунктах пропуска можно с помощью специальной карты Гостаможслужбы, отражающей состояние очередей в пунктах пропуска на границе Украины.

Справка Finance.ua:

  • 12 октября в Европе запустили новую систему въезда/выезда (Entry/Exit System);
  • эта автоматизированная ІТ-система будет регистрировать граждан третьих стран, путешествующих на короткий срок, когда они пересекают внешние границы европейских стран — участниц системы;
  • система будет внедрена в 29 странах Европы. Список этих стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Нидерланды, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегия, Польша, Португалия, Чехия, Словения, Румыния, Швейцария, Швеция, Словакия, Словения, Испания, Италия, Латвия.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems