Кто сможет не платить «налог на OLX»: ответ Гетманцева
Цифровые платформы уже обсуждают, как не стать плательщиками налога согласно законопроекту о так называемом «налоге на OLX», который готовится к рассмотрению в парламенте. Однако, как отметил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, уклониться от налогообложения не удастся.
Об этом он рассказал в ходе Форума «Диалог власти с бизнесом: новые возможности для развития ММСП», проводимого Украинским Советом Бизнеса при поддержке ПРООН.
«Идеология закона, и это соответствует европейской практике, будет заключаться в том, что налоговыми агентами, а соответственно и обязанностью по удержанию налога, уплате и отчетности, будут платформы, которые являются посредниками и получают процент от продажи. Они должны подтверждать информацию о заключенной сделке и ее размере, и к этому соглашению привязывают вознаграждение платформы», — сообщил Гетманцев.
По его словам, если платформа не получает заработка от конкретной продажи, она не становится налоговым агентом — налог платит продавец.
«Если платформа — просто доска объявлений, безусловно, она не является плательщиком. Facebook и Instagram такими плательщиками не являются. Это отвечает евродирективе и нашему подходу», — объяснил Гетманцев.
Депутат считает, что льготный лимит 2 тыс. евро в год для продажи б/у товаров достаточный.
«Это 6 тыс. евро лимита на семью из трех человек», — добавил он.
Гетманцев призвал платформы не «дробить» операции, чтобы избежать налогов.
«Проще будет пойти на то, что этот налог 5+5% будет уплачен более лимита 2 тыс. евро», — отметил он.
Координатор экспертных групп ЭЭП Олег Гетман подтвердил, что часть сайта OLX, работающая исключительно в качестве доски объявлений, не подпадает под действие закона. Гетманцев согласился.
