Военнообязанным до 25 лет предоставят отсрочку после годичной службы

Военнообязанным до 25 лет предоставят отсрочку после годичной службы
Военнообязанным до 25 лет предоставят отсрочку после годичной службы
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 13574, который определяет новое основание для предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации для отдельных категорий граждан.
Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

Кого касаются изменения

Авторы документа предлагают предоставить право на отсрочку военнообязанным и резервистам, которые во время военного положения в возрасте от 18 до 25 лет проходили военную службу по контракту сроком на один год, а после его завершения были уволены со службы.

Что предлагается законопроектом

Предлагается дополнить статью 23 Закона новой частью, которая определяет, что военнообязанные и резервисты, которые служили по годичному контракту и уволились после его завершения, не будут подлежать повторному призыву в течение 12 месяцев. Призвать их можно будет только с их согласия.
После завершения годичного контракта такие военнослужащие теряют действующее основание для отсрочки до достижения 25 лет и могут быть мобилизованы сразу же после постановки на учет.
Напомним, в Украине с 1 ноября вступили в силу новые правила оформления отсрочки от мобилизации. Теперь подать документы можно только через приложение «Резерв+» или в центрах предоставления административных услуг. ТЦК и СП больше не будут принимать бумажные заявления.
По материалам:
Finance.ua
