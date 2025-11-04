День финансов: 1,8 млрд евро поддержки от ЕС, быстрый интернет для украинцев, расхитители бюджета Сегодня 17:35

Во вторник, 4 ноября, были приняты следующие важные решения:

«Зимняя поддержка»: кто сможет получить 6500 грн

Кабинет министров рассчитывает, что зимой 2025−2026 годов единовременное денежное пособие по программе «Зимняя поддержка» получат от 10 до 14 миллионов украинцев. На эти выплаты правительство планирует направить около 14 миллиардов гривен.

Что «крадет» больше всего денег из бюджета

Данные Аналитики Экономической экспертной платформы (ЭЭП) отметили изменения в крупнейших схемах теневой экономики Украины.Данные обнародовали в ходе Форума «Диалог власти с бизнесом: новые возможности для развития ММСП», организованного Украинским Советом Бизнеса при поддержке ПРООН.

Новые критерии для бронирования работников в «оборонке»

Министерство обороны Украины утвердило Критерии, по которым определяются предприятия, учреждения и организации в сфере ОПК, в авиастроительной отрасли и в сфере космической деятельности как такие, что имеют важное значение для национальной экономики.

Как выполняется бюджет за 10 месяцев 2025 года

Доходная часть стабильная — по оперативной информации, в общий фонд государственного бюджета за 10 месяцев поступило 1,76 трлн грн от налогов, сборов и обязательных платежей (без международных грантов). Об этом сообщила председатель комитета ВР по бюджету Роксолана Пидласа.

Быстрый интернет для каждого украинца

Парламент во втором чтении принял законопроект № 12094. Теперь быстрый и стабильный мобильный интернет должен находиться в каждом уголке страны — в городах, селах и даже когда вы в пути.

Цифровизация исполнительного производства

Верховная Рада приняла за основу проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении исполнительного производства через цифровизацию». Подробности читайте здесь.

Прогноз курса доллара и евро до 7 ноября

Со вторника, 4 ноября, клиенты банков будут оперативно закрывать свои валютные обязательства перед внешними контрагентами из-за опасений удорожания валюты. Об этом говорит финансовый эксперт Алексей Козырев, мы выбрали основное.

Подборка стажировок ноября

Старт карьеры — самый сложный шаг, но его можно сделать без опыта. Делимся подборкой стажировок от robota.ua, чтобы вы сами выбрали, в каком направлении хотите развиваться

ТОП-10 высокооплачиваемых профессий в Польше

Польша была и остается одним из самых популярных направлений для украинцев, которые едут на заработки. Страна предлагает стабильную занятость и конкурентные зарплаты даже для тех, у кого нет специального образования или опыта.

Также стало известно, как оформить пособие на оплату отопления в Польше.

Налогообложение посылок стоимостью до 150 евро

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский скептически оценил инициативу Национального банка Украины по введению налогов на посылки стоимостью до 150 евро.

В то же время, депутаты предлагают запустить новую модель компенсации инвестиций через налоги.

Новая памятная монета «Рік Коня»

НБУ пополняет новой памятной монетой серию «Східний календар». Монета «Рік Коня» посвящена именно этому символу. Лошадь — седьмой знак восточного календаря, олицетворяющий активность, жизнелюбие, независимость, выносливость и целеустремленность. Фото и видео — по ссылке

