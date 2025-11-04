0 800 307 555
укр
Рада прийняла за основу законопроєкт про цифровізацію виконавчого провадження

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію».
Відповідний законопроєкт № 14005 на засіданні підтримали 236 народних депутатів, йдеться на сайті парламенту.

Суть змін

Законопроєкт передбачає розширення можливостей автоматизованої системи виконавчого провадження, її взаємодію з державними реєстрами, банками та іншими установами, а також встановлює механізм вилучення боржника з реєстру та зняття арештів після погашення заборгованості.

Що це дасть

Як зазначила очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк, ця норма є маяком Ukraine Facility.
Вона передбачає цифрове оновлення системи виконання судових рішень:
  • розширення автоматизованої системи виконавчого провадження;
  • інтеграцію з держреєстрами, банками та фінансовими установами;
  • автоматичне зняття арештів і вилучення боржників після погашення боргу.
Це дозволить швидше, прозоріше та ефективніше виконувати судові рішення без додаткових витрат з бюджету.
Payment systems