«Податок на Google»: за пів року компанії сплатили $85,7 млн та €76,5 млн — Finance.ua

«Податок на Google»: за пів року компанії сплатили $85,7 млн та €76,5 млн

Міжнародні компанії збільшують відрахування до бюджету через «Податок на Google». За перше півріччя 2025 року міжнародні компанії — нерезиденти, що надають електронні послуги українцям, перерахували до бюджету 85,7 млн доларів США та 76,5 млн євро.

Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби.

«Це на 16,2 млн доларів США (+23%) та 15,9 млн євро (+26%) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про нараховані суми податку прозвітували 132 особи — нерезиденти», — розповіла вона.

Найбільші платники:

Apple,

Google,

Valve,

Meta,

Sony,

Etsy,

Netflix,

Wargaming,

Bolt,

OpenAI,

Ebay тощо.

Також зростає кількість осіб — нерезидентів, які надають електронні послуги фізичним особам. Сьогодні їх вже 141 (на 16 більше, ніж торік).

«Це колосальні надходження до бюджету, які посилюють нашу стійкість навіть в надскладних умовах. Більше того, це вирівнює умови конкуренції між українськими й міжнародними бізнесами у сфері цифрових сервісів. Вдячна всім глобальним гравцям за сумлінну сплату податків!» — наголосила в.о. Голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року міжнародні компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України, задекларували понад 12,6 млрд грн податкових зобов’язань. Це еквівалентно 130,6 млн євро або 151,2 млн доларів США.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, що відповідно до ст. 208 прим. 1 Податкового кодексу України, з 1 січня 2022 року компанії-нерезиденти, які постачають електронні послуги українським фізичним особам, зобов’язані зареєструватися платниками ПДВ та сплачувати 20% ПДВ з операцій постачання таких послуг;

обов’язок реєстрації виникає, якщо протягом останніх 12 місяців загальна сума постачання перевищує 1 млн грн;

запровадження цього податку сприяє наповненню бюджету та створює рівні умови для українських і міжнародних компаній, що працюють у сфері цифрових послуг.

