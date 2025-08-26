«Податок на Google»: за пів року компанії сплатили $85,7 млн та €76,5 млн — Finance.ua

«Податок на Google»: за пів року компанії сплатили $85,7 млн та €76,5 млн
Міжнародні компанії збільшують відрахування до бюджету через «Податок на Google». За перше півріччя 2025 року міжнародні компанії — нерезиденти, що надають електронні послуги українцям, перерахували до бюджету 85,7 млн доларів США та 76,5 млн євро.
Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби.
«Це на 16,2 млн доларів США (+23%) та 15,9 млн євро (+26%) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про нараховані суми податку прозвітували 132 особи — нерезиденти», — розповіла вона.
Найбільші платники:
- Apple,
- Google,
- Valve,
- Meta,
- Sony,
- Etsy,
- Netflix,
- Wargaming,
- Bolt,
- OpenAI,
- Ebay тощо.
Також зростає кількість осіб — нерезидентів, які надають електронні послуги фізичним особам. Сьогодні їх вже 141 (на 16 більше, ніж торік).
«Це колосальні надходження до бюджету, які посилюють нашу стійкість навіть в надскладних умовах. Більше того, це вирівнює умови конкуренції між українськими й міжнародними бізнесами у сфері цифрових сервісів. Вдячна всім глобальним гравцям за сумлінну сплату податків!» — наголосила в.о. Голови Державної податкової служби Леся Карнаух.
Нагадаємо, за підсумками 2024 року міжнародні компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України, задекларували понад 12,6 млрд грн податкових зобов’язань. Це еквівалентно 130,6 млн євро або 151,2 млн доларів США.
Довідка Finance.ua:
- нагадаємо, що відповідно до ст. 208 прим. 1 Податкового кодексу України, з 1 січня 2022 року компанії-нерезиденти, які постачають електронні послуги українським фізичним особам, зобов’язані зареєструватися платниками ПДВ та сплачувати 20% ПДВ з операцій постачання таких послуг;
- обов’язок реєстрації виникає, якщо протягом останніх 12 місяців загальна сума постачання перевищує 1 млн грн;
- запровадження цього податку сприяє наповненню бюджету та створює рівні умови для українських і міжнародних компаній, що працюють у сфері цифрових послуг.
