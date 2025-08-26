«Податок на Google»: за пів року компанії сплатили $85,7 млн та €76,5 млн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Податок на Google»: за пів року компанії сплатили $85,7 млн та €76,5 млн

Казна та Політика
18
«Податок на Google»: за пів року компанії сплатили $85,7 млн та €76,5 млн
«Податок на Google»: за пів року компанії сплатили $85,7 млн та €76,5 млн
Міжнародні компанії збільшують відрахування до бюджету через «Податок на Google». За перше півріччя 2025 року міжнародні компанії — нерезиденти, що надають електронні послуги українцям, перерахували до бюджету 85,7 млн доларів США та 76,5 млн євро.
Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби.
«Це на 16,2 млн доларів США (+23%) та 15,9 млн євро (+26%) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про нараховані суми податку прозвітували 132 особи — нерезиденти», — розповіла вона.
Найбільші платники:
  • Apple,
  • Google,
  • Valve,
  • Meta,
  • Sony,
  • Etsy,
  • Netflix,
  • Wargaming,
  • Bolt,
  • OpenAI,
  • Ebay тощо.
Також зростає кількість осіб — нерезидентів, які надають електронні послуги фізичним особам. Сьогодні їх вже 141 (на 16 більше, ніж торік).
Читайте також
«Це колосальні надходження до бюджету, які посилюють нашу стійкість навіть в надскладних умовах. Більше того, це вирівнює умови конкуренції між українськими й міжнародними бізнесами у сфері цифрових сервісів. Вдячна всім глобальним гравцям за сумлінну сплату податків!» — наголосила в.о. Голови Державної податкової служби Леся Карнаух.
Нагадаємо, за підсумками 2024 року міжнародні компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України, задекларували понад 12,6 млрд грн податкових зобов’язань. Це еквівалентно 130,6 млн євро або 151,2 млн доларів США.

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, що відповідно до ст. 208 прим. 1 Податкового кодексу України, з 1 січня 2022 року компанії-нерезиденти, які постачають електронні послуги українським фізичним особам, зобов’язані зареєструватися платниками ПДВ та сплачувати 20% ПДВ з операцій постачання таких послуг;
  • обов’язок реєстрації виникає, якщо протягом останніх 12 місяців загальна сума постачання перевищує 1 млн грн;
  • запровадження цього податку сприяє наповненню бюджету та створює рівні умови для українських і міжнародних компаній, що працюють у сфері цифрових послуг.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПодаткиГроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems