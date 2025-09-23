Новый складной iPhone может иметь много общего с iPhone Air 23.09.2025, 01:07 — Технологии&Авто

Новый складной iPhone может иметь много общего с iPhone Air

и т. д. Несмотря на то, что iPhone только недавно вышли в продажу, все чаще появляется новая информация о линейке iPhone следующего года. Марк Гурман из Bloomberg поделился некоторыми новыми подробностями о совершенно новом складном iPhone, который выйдет в следующем году, в частности о том, как он должен выглядеть, некоторые детали относительно цен

Согласно информационному бюллетеню Power On, новинка может иметь титановый корпус.

Также все чаще появляются предположения о том, как будет выглядеть первый складной iPhone. По словам инсайдеров, его можно представить как два сверхтонких титановых iPhone Air рядом — именно таким должно стать новое устройство, которое станет настоящим дизайнерским прорывом Apple.

Эта версия согласуется с распространенным мнением в техсообществе, что модель iPhone Air была своеобразным экспериментом и подготовкой к появлению складного iPhone.

По данным Марка Гурмана, производство iPhone Fold будет происходить в Китае, несмотря на слухи о возможном старте сборки в Индии. Журналист уточняет, что «по крайней мере, часть производственных мощностей останется именно в Китае.

Что касается цены, то новинка может стоить от 2000 долларов. Ранее уже появлялись сообщения, что стоимость складного iPhone будет колебаться в диапазоне 2100−2300 долларов.

Ожидается, что iPhone Fold будет представлен осенью 2026 вместе с серией iPhone 18. Презентация, вероятно, состоится в сентябре, хотя релиз может сместиться на октябрь или ноябрь, как это уже случалось с другими моделями, в частности с iPhone X в 2017 году.

Portaltele По материалам:

