Новый складной iPhone может иметь много общего с iPhone Air

Технологии&Авто
19
Несмотря на то, что iPhone только недавно вышли в продажу, все чаще появляется новая информация о линейке iPhone следующего года. Марк Гурман из Bloomberg поделился некоторыми новыми подробностями о совершенно новом складном iPhone, который выйдет в следующем году, в частности о том, как он должен выглядеть, некоторые детали относительно цен и т. д.
Согласно информационному бюллетеню Power On, новинка может иметь титановый корпус.
Также все чаще появляются предположения о том, как будет выглядеть первый складной iPhone. По словам инсайдеров, его можно представить как два сверхтонких титановых iPhone Air рядом — именно таким должно стать новое устройство, которое станет настоящим дизайнерским прорывом Apple.
Эта версия согласуется с распространенным мнением в техсообществе, что модель iPhone Air была своеобразным экспериментом и подготовкой к появлению складного iPhone.
По данным Марка Гурмана, производство iPhone Fold будет происходить в Китае, несмотря на слухи о возможном старте сборки в Индии. Журналист уточняет, что «по крайней мере, часть производственных мощностей останется именно в Китае.
Что касается цены, то новинка может стоить от 2000 долларов. Ранее уже появлялись сообщения, что стоимость складного iPhone будет колебаться в диапазоне 2100−2300 долларов.
Ожидается, что iPhone Fold будет представлен осенью 2026 вместе с серией iPhone 18. Презентация, вероятно, состоится в сентябре, хотя релиз может сместиться на октябрь или ноябрь, как это уже случалось с другими моделями, в частности с iPhone X в 2017 году.
По материалам:
Portaltele
