Переплаты за дорожную соль: прокуратура Киева обнаружила 2 млн гривен

При процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры города Киева объявлено подозрение начальнице структурного подразделения коммунального предприятия «Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных путей и сооружений на них Соломенского района города Киева».
Об этом говорится в сообщении прокуратуры.
Ее подозревают в служебной халатности во время закупки дорожной соли, что повлекло ущерб столичному бюджету.
Установлено, что чиновник не провела мониторинг цен на дорожную соль для определения ее ожидаемой стоимости во время проведения закупки, в результате чего коммунальное предприятие приобрело соль, переплатив за нее более 2 млн гривен. Это подтверждено выводами проведенных экспертиз.
Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины, а именно как ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Досудебное расследование проводят следователи Днепровского управления полиции ГУ НП в г. Киеве при оперативном сопровождении УСС в г. Киеве ДСР НП Украины.
По материалам:
Finance.ua
