НАБУ разоблачило растрату 90 млн грн на закупках дронов

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную должностными лицами Госспецсвязи совместно с представителями частных компаний. Речь идет о растрате средств, выделенных на закупку беспилотников для украинских военных.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Как действовала схема

По данным следствия, после принятия изменений в Государственный бюджет в 2023 году Госспецсвязи было выделено 30 млрд грн на закупку БпЛА. У руководителя одного из департаментов ведомства возник план растраты части этих средств.

Он предусматривал поставки дронов по завышенным ценам заранее определенными компаниями. Для их победы на тендерах привлекли подконтрольные фирмы, имитирующие конкуренцию, а также искаженные маркетинговые исследования.

Таким образом, в мае-сентябре 2023 года Госспецсвязи приобрело 400 дронов DJI Mavic 3 и 1300 дронов Autel Evo Max 4T по ценам, превышавшим рыночные на 70−90%. В результате государству нанесен ущерб более чем на 90 млн грн.

Инфографика: nabu.gov.ua

Эти средства участники схемы вывели на счета подконтрольных компаний, в том числе за границей.

Как результат, наложен арест более чем на 4 миллиона долларов США на счетах компаний за рубежом и 17 миллионов гривен в Украине.

Двум должностным лицам Госспецсвязи и двум представителям частных компаний сообщено о подозрении в растрате средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Следствие продолжается, правоохранители устанавливают других участников схемы.

