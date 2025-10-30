Суд в Швейцарии отказался разблокировать активы российско-украинского олигарха Сегодня 01:09 — Криминал

Федеральный административный суд в Швейцарии отклонил жалобу российско-украинского олигарха Дмитрия Калантырского, потребовавшего отменить блокирование его средств.

Об этом сообщает SRF

В Чехии против Калантырского ведут расследование относительно нарушения санкций. Олигарха обвиняют в том, что он помогал с переводами средств Аркадию Ротенбергу, другу главы кремля владимира путина. Ротенберг находится под санкциями, поэтому против Калантырского было возбуждено уголовное расследование.

Швейцарский банк, в котором хранятся средства Калантырского, в октябре 2022 года уведомил Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) о подозрительных транзакциях, из-за чего все счета заблокировали.

В многочисленных письмах секретариату Калантырский требовал вернуть доступ к своим средствам и средствам своей компании. Он утверждал, что из-за блокировки ему «пришлось изменить образ жизни».

