Суд в Швейцарии отказался разблокировать активы российско-украинского олигарха
Федеральный административный суд в Швейцарии отклонил жалобу российско-украинского олигарха Дмитрия Калантырского, потребовавшего отменить блокирование его средств.
Об этом сообщает SRF.
В Чехии против Калантырского ведут расследование относительно нарушения санкций. Олигарха обвиняют в том, что он помогал с переводами средств Аркадию Ротенбергу, другу главы кремля владимира путина. Ротенберг находится под санкциями, поэтому против Калантырского было возбуждено уголовное расследование.
Швейцарский банк, в котором хранятся средства Калантырского, в октябре 2022 года уведомил Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) о подозрительных транзакциях, из-за чего все счета заблокировали.
В многочисленных письмах секретариату Калантырский требовал вернуть доступ к своим средствам и средствам своей компании. Он утверждал, что из-за блокировки ему «пришлось изменить образ жизни».
