Италия заморозила активы российских олигархов более чем на 2,6 миллиарда долларов — Finance.ua

Италия заморозила активы российских олигархов более чем на 2,6 миллиарда долларов Сегодня 06:35

Италия заморозила активы российских олигархов более чем на 2,6 миллиарда долларов

С момента вторжения в Украину в 2022 году Италия заморозила активы российских олигархов на сумму около 2,3 млрд евро (2,64 миллиарда долларов США). Последние аресты были проведены в начале июня.

Италия заморозила множество российских активов, включая банковские счета, роскошные виллы, яхты и автомобили. В Банке Италии заявили, что к концу июня 2023 года их стоимость составляла 2,5 миллиарда долларов, сообщает Reuters

В этом месяце общая сумма не была обновлена, но было отмечено, что к декабрю 2024 года замороженные из-за санкций против россии средства составили почти 280 миллионов евро, что на 44 миллиона евро больше, чем в предыдущем году.

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На период заморозки именно правительство Италии несет расходы на управление этими активами. По состоянию на февраль 2024 года расходы составили 31,7 миллионов евро. Сколько они составляют сегодня — неизвестно. На данный момент эта информация «составляет государственную тайну».

По оценкам аналитиков, расходы по обслуживанию российских активов могли увеличиться примерно на 15 миллионов евро и сегодня составляют более 45 миллионов евро.

Судьба замороженных российских активов находится в руках Европейского Союза: если ЕС решит сделать заморозку постоянной — государство должно инициировать процедуру конфискации; если Брюссель решит разморозить их, активы могут быть возвращены владельцам при условии, что они уплатят Италии расходы на содержание.

Телеканал 24 По материалам:

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