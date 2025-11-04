БЭБ во Львовской области предотвратило растрату 8,6 млн грн международной помощи
БЭБ во Львовской области в ходе мониторинга публичной закупки установили завышение цен на основные строительные материалы, указанные в инвесторской сметной документации и в договорной цене к договору подряда.
Об этом говорится в сообщении БЭБ.
Суть дела
Закупка касалась строительства укрытия для одного из лицеев Львова с объявленной общей стоимостью 54,9 млн грн. Часть средств в сумме 46,2 млн грн финансируется в рамках реализации инициативы Ukraine Facility согласно Рамочному соглашению между Украиной и Евросоюзом.
Специалисты теруправления направили в орган местного самоуправления письмо с рекомендациями снизить сумму договорных обязательств по договору подряда.
Заказчик учел рекомендации аналитиков и принял решение о снижении стоимости работ. В результате таких действий сотрудники БЭБ предотвратили растрату 8,6 млн грн международной технической помощи.
