В Киеве бухгалтер уличена в краже 8,5 млн грн со счетов фирмы

Прокуратура уведомила о подозрении главного бухгалтера одного из частных предприятий в Киеве. Женщине инкриминируют завладение средствами компании и легализацию денег, полученных преступным путем.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как действовала подозреваемая

По данным следствия, с мая 2024 года по июль 2025 года бухгалтер незаконно переводила деньги предприятия на собственный банковский счет. Общая сумма присвоенных средств превысила 8,5 миллионов гривен.

Сначала она переводила небольшие суммы, но впоследствии, убедившись, что недостачу никто не замечает, стала перечислять больше. На украденные деньги подозреваемая покупала одежду, бытовую технику и оплачивала аренду квартиры с правом выкупа.

Женщина разоблачена после того, как выяснилось, что предприятие не рассчиталось за технику, приобретенную за рубежом.

Наказание

Директор предприятия обратился к руководителю Шевченковской окружной прокуратуры Киева и сообщил об обстоятельствах преступления. После этого расследование активизировали, и бухгалтеру официально объявили подозрение.

В прокуратуре отметили, что таким образом обеспечена защита прав бизнеса и восстановление справедливости в сфере экономических отношений.

По ч. 5 ст. 191 УК Украины подозреваемой грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью.

