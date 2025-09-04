Когда банки в Польше передают в налоговую информацию о переводах Сегодня 09:19 — Личные финансы

Когда банки в Польше передают в налоговую информацию о переводах

Перевод крупной суммы на польский счет может стать сигналом для банка и привлечь внимание контролирующих органов.

Об этом сообщает inpoland.net

Согласно закону о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, финансовые учреждения в Польше обязаны уведомлять Национальную налоговую администрацию (KAS) о транзакциях, превышающих эквивалент 15 тыс. евро (около 64 тыс. злотых). Сведения о таких операциях передаются в специальные системы мониторинга.

Впрочем, даже если на счет поступает меньшая сумма, например 10 тыс. злотых, банк может запустить внутреннюю проверку. Это происходит, если перевод выглядит нетипичным для вашего привычного финансового профиля. В таком случае банк может временно заблокировать средства или требовать объяснений даже без обязательного уведомления KAS.

Пристальное внимание банков привлекают не только крупные транзакции. Риск подозрения растет, если:

назначение платежей выглядит необычно;

часто поступают небольшие, но регулярные суммы, в совокупности превышающие большие пороги;

поступления носят повторяющийся характер из разных источников на одинаковую сумму.

Такие операции могут свидетельствовать о попытках обойти финансовый мониторинг или вести незарегистрированную деятельность. Окончательное решение о передаче информации в KAS банк принимает самостоятельно исходя из рискового профиля клиента и характера его операций.

Напомним, финансовое учреждение в Польше (и не только там) имеет право приостановить платеж , если текст в поле «Назначение платежа» вызывает подозрение — даже когда он выглядит шутливым или, наоборот, абсолютно нейтральным.

Что делать, если ваш счет заблокирован

Если вы оказались в ситуации, когда ваш банковский счет заблокирован, важно немедленно обратиться в свой банк. В большинстве случаев, блокировка является временной мерой, и после предоставления необходимых документов или объяснений счет будет разблокирован. Однако если блокировка связана с судебными решениями или серьезными нарушениями, процесс может занять больше времени.

