С 8 сентября в Чехии стартует регистрация на новое разрешение для беженцев с временной защитой

С 8 сентября беженцы с временной защитой, которые весной заявили о желании получить новое разрешение на долгосрочное пребывание, смогут узнать результаты проверки. Информация о соответствии условиям появится в личном кабинете на Информационном портале для иностранцев.
Об этом сообщает Radio Prague International.
Если какое-либо из требований обозначено красным как невыполненное, зарегистрироваться невозможно. Если условия выполнены частично, регистрация разрешается, но документы придется предоставить лично во время визита в отделение Министерства внутренних дел.
После регистрации необходимо забронировать дату посещения отделения МВД. Изменить ее можно только один раз, поэтому советуют сразу выбирать день, когда все члены домохозяйства, которые подаются вместе, могут прибыть с необходимыми документами.
Бумаги для получения нового разрешения не требуют заверенного перевода или апостиля, но не должны быть заламинированы.
Если подается вся семья (официально — совместное домохозяйство), регистрацию и бронирование даты осуществляет только один из членов — так называемый основатель домохозяйства.
Регистрация на получение специального разрешения продлится с 8 сентября по 31 декабря 2025 года.
Во время первого посещения состоится снятие биометрических данных. Тогда же назначат дату второго визита для получения биометрической карты разрешения. Эту дату определяет МВД, изменить ее нельзя.
Напомним, после определенного периода легального проживания в Чехии украинцы могут претендовать на разрешение на постоянное проживание (Trvalý pobyt). Стремясь к постоянному разрешению на проживание (Trvalý pobyt) в Чехии, украинцы должны выполнить ряд важных условий.
В Чехии 401,4 тыс. украинцев получили временную защиту. Эта страна — одна из самых требовательных в вопросе натурализации. Здесь ценят постоянство, язык, полную интеграцию в общество и готовность соблюдать чешские традиции. Об актуальных требованиях, сроках, документах и ​​процедурах приобретения гражданства в Чехии рассказываем здесь.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
