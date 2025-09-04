Кабмин ввел обмен налоговой информацией о физлицах через систему «LOGICA»
Кабинет Министров Украины принял постановление, которое совершенствует порядок обмена информацией между налоговыми органами и органами местного самоуправления через информационно-аналитическую систему управления планированием и выполнением местных бюджетов «LOGICA».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Что это значит
- Теперь органы местного самоуправления будут получать не только данные о юридических лицах, но и информацию о состоянии расчетов с бюджетом физических лиц — налогоплательщиков.
- Также документ уточняет перечень данных, которые местные советы подают в систему «LOGICA», в частности информацию о ставках арендной платы.
Для чего это? Это нововведение даст территориальным общинам больше инструментов для эффективного планирования и контроля поступлений местных бюджетов.
Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Справка Finance.ua:
- «LOGICA» — это информационно-аналитическая система управления планированием и выполнением местных бюджетов, которую Министерство финансов ввело в опытную эксплуатацию еще в 2020 году. Ее разработали при поддержке проекта международной технической помощи «ЕС для усиления государственных финансовых систем местных правительств»;
- система предназначена для автоматизации бюджетных процессов на местном уровне, контроля соблюдения бюджетного законодательства и налаживания электронного обмена данными с Минфином;
- она стремится повысить прозрачность, дисциплину и эффективность использования средств местных бюджетов.
