В Минобороны работают над запуском автоматического переоформления отсрочек в «Резерв+» — Finance.ua

В Министерстве обороны работают над запуском в приложении «Резерв+» автоматического переоформления отсрочек.

Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук в эфире телемарафона.

«На сегодняшний день мы работаем над тем, чтобы отсрочки, которые были оформлены в электронном виде, в дальнейшем переоформлялись автоматически. Поэтому все, кто оформит отсрочку через „Резерв+“ в электронном виде, смогут потом не обращаться офлайн в ТЦК и СП, и вообще больше не сталкиваться с очередью», — сказала Ферчук.

Напомним, в начале июля в приложении Резерв+ заработал сервис уплаты штрафа за нарушение воинского учета. Сначала можно было заплатить штраф за несвоевременное уточнение данных.

Затем добавили возможность уплатить штраф за неприбытие по повестке.

В августе у Резерв+ появилась возможность уплатить штраф за непостановку на воинский учет по новому адресу после смены места жительства.

