В Минобороны работают над запуском автоматического переоформления отсрочек в «Резерв+» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минобороны работают над запуском автоматического переоформления отсрочек в «Резерв+»

0
В Минобороны работают над запуском автоматического переоформления отсрочек в «Резерв+»
В Минобороны работают над запуском автоматического переоформления отсрочек в «Резерв+»
В Министерстве обороны работают над запуском в приложении «Резерв+» автоматического переоформления отсрочек.
Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук в эфире телемарафона.
«На сегодняшний день мы работаем над тем, чтобы отсрочки, которые были оформлены в электронном виде, в дальнейшем переоформлялись автоматически. Поэтому все, кто оформит отсрочку через „Резерв+“ в электронном виде, смогут потом не обращаться офлайн в ТЦК и СП, и вообще больше не сталкиваться с очередью», — сказала Ферчук.
Напомним, в начале июля в приложении Резерв+ заработал сервис уплаты штрафа за нарушение воинского учета. Сначала можно было заплатить штраф за несвоевременное уточнение данных.
Затем добавили возможность уплатить штраф за неприбытие по повестке.
В августе у Резерв+ появилась возможность уплатить штраф за непостановку на воинский учет по новому адресу после смены места жительства.
👉 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook, Instagram и Telegram.
По материалам:
УНН
Резерв+
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems