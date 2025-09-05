Частые смены работы больше не гарантируют более высокую зарплату Сегодня 13:05 — Личные финансы

Частые смены работы больше не гарантируют более высокую зарплату

Долгое время считалось, что лучший способ поднять зарплату — сменить работу. Но теперь эта стратегия теряет актуальность, по крайней мере в США.

Об этом пишет Центр экономической стратегии со ссылкой The Economist.

Впервые за 15 лет доходы остающихся на своем месте (job-stayers) растут быстрее, чем у тех, кто переходит к новому работодателю (job-switchers).

После пандемии популярной стала «Эра больших отставок»: из-за нехватки работников компании предлагали лучшие условия тем, кто решал сменить место работы. Это позволяло быстро повысить доход.

Однако уже в марте 2025 года разница в росте зарплат сократилась с 8,4% в 2022 году до 1,9%.

Что происходит на рынке труда:

рынок труда «охлаждается», частный сектор создает меньше новых рабочих мест, чем ожидалось;

растет безработица среди выпускников — их неохотно берут на работу;

соотношение вакансий к ищущим работу упало до 1:1;

малый бизнес менее активно повышает зарплаты со времен пандемии;

кризис усиливается из-за сокращения в консалтинге, проблем в ІТ (высокие ставки и конкуренция с ИИ).

Отметим, что на украинском рынке труда сейчас отличается от международного. По данным НБУ, в августе 2025 года предложение труда в Украине, измеренное количеством новых резюме, росло быстрее спроса на работников, хотя темпы роста несколько замедлились. Дефицит рабочей силы оставался высоким, что поддерживало повышение зарплат, при этом темпы их роста несколько притормозили.

По опросу Института экономических исследований (ИЭИ), поиск квалифицированных работников в июле стал немного легче, а неквалифицированных — ухудшился, вероятно, из-за высокого спроса на сезонных работников.

Показатель средней зарплаты в июне впервые с начала года не вырос и остался на уровне 25 тыс. грн. В то же время в прошлом месяце количество кандидатов на рынке труда было самым высоким за два года.

По данным Work.ua, самые высокие зарплаты сейчас у эндодонтистов, получающих 60 тыс. грн в месяц. Водители-международники, риелторы и трейдеры имеют одинаковый доход в размере 55 тыс. грн.

