Рынок труда: ключевые тренды в требованиях к соискателям от работодателей — Finance.ua

Рынок труда: ключевые тренды в требованиях к соискателям от работодателей

Лето подходит к концу, а значит, начинается активный бизнес-сезон. Компаний публикуют все больше вакансий, а кандидаты — обновляют резюме, мониторят рынок и ищут предложения получше.

Специалисты budni.robota.ua рассказывают об основных трендах на рынке труда и рекомендациях, как им отвечать.

Навыки > диплом

Формальное образование больше не является определяющим фактором при приеме на работу. Работодатели обращают внимание на навыки кандидата.

Все больше компаний переходят к skills-based hiring, когда в центре отбора практические компетенции, а не название университета или предыдущая должность.

ИИ-грамотность

В 2025 году работодатели ожидают от кандидатов не только умения пользоваться ИИ-инструментами, но и общая цифровая грамотность в этой сфере.

Вакансии, связанные с ИИ, все чаще предлагают дополнительные бонусы: удаленный формат, гибкий график и расширенные социальные пакеты.

Soft skills

Аналитическое мышление, креативность, лидерство, гибкость, готовность к обучению и экологическое сознание — наиболее востребованные мягкие навыки в 2024 году.

Особенно soft skills критически важны в IT и сфере ИИ, где интерес, эмпатия, критическое мышление и нравственная ответственность формируют портрет «идеального кандидата».

Автоматизация отбора

Рекрутеры все активнее используют ИИ-технологии на этапе скрининга: автоматический анализ резюме, видеобеседы, создание алгоритмов.

В таких условиях преимущество получают резюме, содержащие релевантные ключевые слова и не имеющие пробелов, которые человек может понять, а искусственный интеллект — сразу отвергнет.

Что важно для кандидатов

Все больше соискателей делают акцент на удаленную работу, гибкий график, ценности компании или инклюзивную среду. Это заставляет и работодателей менять свои подходы.

Как адаптироваться к трендам на рынке труда, чтобы оставаться конкурентным:

делайте упор на навыках и подтверждайте их реальными кейсами;

развивайте осведомленность в сфере ИИ;

прокачайте soft skills;

адаптируйте резюме под ATS-системы, используя ключевые слова и подстраивая его под каждую вакансию;

работайте над онлайн-брендом.

