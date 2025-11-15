Автогражданка: почему она нужна и какой штраф грозит за отсутствие
Все владельцы авто в Украине должны иметь действующий договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО). Это не только требование закона, но и надежная финансовая защита, без которой в случае ДТП могут возникнуть значительные затраты.
Об этом рассказали в Моторно-транспортном страховом бюро Украины.
Почему нужна автогражданка
Штраф
В 2025 году за отсутствие действующего полиса ОСАГО предусмотрен штраф в размере 425 гривен. Если в течение 15 дней штраф не уплачен, сумма растет до 850 гривен.
Возмещение ущерба при ДТП
Наличие автогражданки гарантирует, что страховая компания компенсирует затраты на ремонт автомобиля пострадавшего, лечение пострадавших и восстановление поврежденного имущества.
Если у водителя, вызвавшего ДТП, нет действующего полиса, он должен самостоятельно возместить ущерб.
В случае отказа платить МТСБУ выплатит потерпевшему сумму причиненного ущерба, а затем взыщет его с нарушителя через регрессный иск, включая расходы на экспертизу и суд.
Действующий полис автогражданки открывает ряд возможностей:
- получение компенсации, если ДТП произошло из-за другого водителя или незастрахованного автомобиля;
- оформление ДТП по Европротоколом без вызова полиции, если оба водителя застрахованы;
- возможность воспользоваться системой прямого урегулирования, когда ущерб возмещает ваша страховая компания.
Как мы уже упоминали, в январе-сентябре 2025 года страховые компании произвели выплаты более чем на 4,5 млрд грн, урегулировав 108 213 требований пострадавших в ДТП.
По сравнению с тем же периодом 2024 года количество урегулированных требований выросло на 3,1%, а общий объем выплат — на 30,7%.
Поделиться новостью
Также по теме
Автогражданка: почему она нужна и какой штраф грозит за отсутствие
ТОП-3 малоизвестных профессий в Украине: аэрозольщик, багермейстер и выставщик
Как избавиться от вредных финансовых привычек
Сколько зарабатывают Fullstack-разработчики в Украине (инфографика)
Зеленский подписал закон об увеличении пособия при рождении ребенка
Серебряная экономика стартовала в Украине: как будет действовать