Зеленский подписал закон об увеличении пособия при рождении ребенка
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий увеличение государственной поддержки при рождении ребенка и во время ухода за ним.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Новый размер выплаты при рождении ребенка
С 1 января 2026 года выплата при рождении ребенка составит 50 тысяч гривен. Эта сумма является одноразовой помощью при рождении первого и каждого последующего ребенка.
Правительство ожидает, что эти изменения усилят поддержку родителей и создадут современные условия, которые позволят сочетать материнство или отцовство с работой.
Ежемесячные выплаты
Пособие по уходу за ребенком до одного года составит 7 000 грн в месяц. Для ребенка с инвалидностью размер этого пособия увеличен до 10 500 грн гривен в месяц.
Если на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился год, родители продолжают получать нынешние 860 грн и дополнительно 7 000 грн/мес до достижения ребенком 1 года.
Дополнительные программы поддержки
- 8 000 грн — помощь по уходу за ребенком «єЯсла» в случае трудоустройства матери (в режиме полного рабочего времени);
- 8 000 грн — денежная выплата по уходу за ребенком «єСадок»;
- 5 000 грн — одноразовая денежная помощь учащимся первых классов «Пакет школьника».
Напомним, за соответствующий законопроект Верховная Рада проголосовала 5 ноября.
