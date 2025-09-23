0 800 307 555
Временные технические трудности в Резерв+: что делать

Личные финансы
Как сообщает Миноброны, сейчас наблюдается усложнение обмена данными между приложением Резерв+ и реестром военнообязанных, призывников и резервистов.
Все ранее выданные документы остаются действительными.
Временно невозможно обновлять электронный военно-учетный документ, а также посылать запросы в реестр (направление на ВВК, уточнение данных, отсрочки и т. п.).
Что рекомендуют

Минобороны рекомендует сохранить pdf-версию электронного военного документа, чтобы он всегда оставался под рукой.
Для этого на главном экране приложения нужно нажать три точки и выбрать «Загрузить PDF».
«Наша команда уже работает над разрешением ситуации. Взаимодействие будет возобновлено в ближайшее время» — написали там.
Ранее писали, что после обновления мобильного приложения «Резерв+» некоторые пользователи обнаружили новый статус «требует базовой общевойсковой подготовки». Это объяснила представительница Министерства обороны Украины Галина Воловина.
Появление этого уведомления указывает на отсутствие в военном реестре сведений о военно-учетной специальности конкретного лица.
По материалам:
Finance.ua
Резерв+
