Временные технические трудности в Резерв+: что делать
Как сообщает Миноброны, сейчас наблюдается усложнение обмена данными между приложением Резерв+ и реестром военнообязанных, призывников и резервистов.
Все ранее выданные документы остаются действительными.
Временно невозможно обновлять электронный военно-учетный документ, а также посылать запросы в реестр (направление на ВВК, уточнение данных, отсрочки
и т. п.).
Что рекомендуют
Минобороны рекомендует сохранить pdf-версию электронного военного документа, чтобы он всегда оставался под рукой.
Для этого на главном экране приложения нужно нажать три точки и выбрать «Загрузить PDF».
«Наша команда уже работает над разрешением ситуации. Взаимодействие будет возобновлено в ближайшее время» — написали там.
Ранее писали, что после обновления мобильного приложения «Резерв+» некоторые пользователи обнаружили новый статус «требует базовой общевойсковой подготовки». Это объяснила представительница Министерства обороны Украины Галина Воловина.
Появление этого уведомления указывает на отсутствие в военном реестре сведений о военно-учетной специальности конкретного лица.
