Временные технические трудности в Резерв+: что делать

Как сообщает Миноброны, сейчас наблюдается усложнение обмена данными между приложением Резерв+ и реестром военнообязанных, призывников и резервистов.

Все ранее выданные документы остаются действительными.

Временно невозможно обновлять электронный военно-учетный документ, а также посылать запросы в реестр (направление на ВВК, уточнение данных, отсрочки и т. п. ).

Что рекомендуют

Минобороны рекомендует сохранить pdf-версию электронного военного документа, чтобы он всегда оставался под рукой.

Для этого на главном экране приложения нужно нажать три точки и выбрать «Загрузить PDF».

«Наша команда уже работает над разрешением ситуации. Взаимодействие будет возобновлено в ближайшее время» — написали там.

Ранее писали , что после обновления мобильного приложения «Резерв+» некоторые пользователи обнаружили новый статус «требует базовой общевойсковой подготовки». Это объяснила представительница Министерства обороны Украины Галина Воловина.

Появление этого уведомления указывает на отсутствие в военном реестре сведений о военно-учетной специальности конкретного лица.

