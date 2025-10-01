Какие договоры можно заключить в сервисных центрах МВД при перерегистрации авто Сегодня 14:33 — Личные финансы

Какие договоры можно заключить в сервисных центрах МВД при перерегистрации авто

В сервисных центрах МВД автовладельцы могут заключать или предоставлять разные договоры при перерегистрации транспортного средства.

Какие договоры можно оформить

1. Договор купли-продажи (ДКП). Самый распространенный вариант. Его можно заключить прямо в сервисном центре в присутствии продавца и покупателя (или их представителей). Отдельно оплачивается только административный сбор, бланк свидетельства и, при необходимости, номерные знаки. Сам договор составляется бесплатно.

2. Договор мены. Применяется, когда происходит обмен одного авто на другое. Его можно оформить как в сервисном центре, так и у нотариуса. Если машины разной стоимости, договор может предусматривать доплату.

Инфографика: hsc.gov.ua

3. Договор поставки. Разновидность договора купли-продажи, но автомобиль передается не сразу, а в срок после оплаты. Используется в основном предприятиями, закупающими транспорт для работы.

4. Договор комиссии (как приложение к ДКП субъекта хозяйствования). Автомобиль продается через автосалон или другое уполномоченное предприятие. Посредник продает транспорт от своего имени, но в интересах владельца, получая за это вознаграждение.

Инфографика: hsc.gov.ua

5. Договор дарения. Договор либо удостоверяется нотариально, либо заключается непосредственно в сервисном центре (бесплатно). Если дарите авто близкому родственнику, то налоги не уплачиваются, а если постороннему лицу необходимо уплатить налог и военный сбор.

6. Контракт финансового лизинга. Юридическое лицо передает авто в пользование на время за плату. Право собственности переходит только после выполнения всех условий лизингового соглашения.

Инфографика: hsc.gov.ua

7. Договоры, заключенные на товарных биржах. Такие сделки регистрируются в сервисных центрах МВД на специальных бланках. Они могут предусматривать как реальную передачу авто, так и фиксацию будущей цены или права на куплю-продажу.

8. Договор аренды. Применяется для получения временного регистрационного талона или свидетельства для выезда за границу. Заключается у нотариуса или между юридическими лицами. Чаще всего используется для пассажирских перевозок или транспортировки грузов.

Инфографика: hsc.gov.ua

Перерегистрация не проводится, если автомобиль находится под арестом, в залоге, имеет долги или штрафы.

Напомним, новое водительское удостоверение можно заказать онлайн в приложении «Дія». Этой возможностью уже воспользовалось более 350 тысяч водителей. Подача заявления в среднем занимает 20 секунд.

При регистрации автомобиля водители часто сталкиваются с подобными процедурами: бронированием номерных знаков, их платным хранением и продлением срока хранения.

