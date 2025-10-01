0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие договоры можно заключить в сервисных центрах МВД при перерегистрации авто

Личные финансы
4
Какие договоры можно заключить в сервисных центрах МВД при перерегистрации авто
Какие договоры можно заключить в сервисных центрах МВД при перерегистрации авто
В сервисных центрах МВД автовладельцы могут заключать или предоставлять разные договоры при перерегистрации транспортного средства.

Какие договоры можно оформить

1. Договор купли-продажи (ДКП). Самый распространенный вариант. Его можно заключить прямо в сервисном центре в присутствии продавца и покупателя (или их представителей). Отдельно оплачивается только административный сбор, бланк свидетельства и, при необходимости, номерные знаки. Сам договор составляется бесплатно.
2. Договор мены. Применяется, когда происходит обмен одного авто на другое. Его можно оформить как в сервисном центре, так и у нотариуса. Если машины разной стоимости, договор может предусматривать доплату.
Инфографика: hsc.gov.ua
Инфографика: hsc.gov.ua
3. Договор поставки. Разновидность договора купли-продажи, но автомобиль передается не сразу, а в срок после оплаты. Используется в основном предприятиями, закупающими транспорт для работы.
4. Договор комиссии (как приложение к ДКП субъекта хозяйствования). Автомобиль продается через автосалон или другое уполномоченное предприятие. Посредник продает транспорт от своего имени, но в интересах владельца, получая за это вознаграждение.
Инфографика: hsc.gov.ua
Инфографика: hsc.gov.ua
5. Договор дарения. Договор либо удостоверяется нотариально, либо заключается непосредственно в сервисном центре (бесплатно). Если дарите авто близкому родственнику, то налоги не уплачиваются, а если постороннему лицу необходимо уплатить налог и военный сбор.
6. Контракт финансового лизинга. Юридическое лицо передает авто в пользование на время за плату. Право собственности переходит только после выполнения всех условий лизингового соглашения.
Инфографика: hsc.gov.ua
Инфографика: hsc.gov.ua
7. Договоры, заключенные на товарных биржах. Такие сделки регистрируются в сервисных центрах МВД на специальных бланках. Они могут предусматривать как реальную передачу авто, так и фиксацию будущей цены или права на куплю-продажу.
8. Договор аренды. Применяется для получения временного регистрационного талона или свидетельства для выезда за границу. Заключается у нотариуса или между юридическими лицами. Чаще всего используется для пассажирских перевозок или транспортировки грузов.
Инфографика: hsc.gov.ua
Инфографика: hsc.gov.ua
Перерегистрация не проводится, если автомобиль находится под арестом, в залоге, имеет долги или штрафы.
Напомним, новое водительское удостоверение можно заказать онлайн в приложении «Дія». Этой возможностью уже воспользовалось более 350 тысяч водителей. Подача заявления в среднем занимает 20 секунд.
При регистрации автомобиля водители часто сталкиваются с подобными процедурами: бронированием номерных знаков, их платным хранением и продлением срока хранения.
📢 Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный помощник в разумном обращении с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems