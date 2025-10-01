0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Гетманцев объяснил, какие налоги будут платить таксисты

Личные финансы
28
Гетманцев объяснил, какие налоги будут платить таксисты
Гетманцев объяснил, какие налоги будут платить таксисты
Украинцев, которые предоставляют услуги такси, ждут новые налоговые правила. Изменения также коснутся курьеров, арендодателей, продавцов, получающих доходы с цифровых платформ.
Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Новости. Live.
«Не хочу шокировать таксистов, но, опять же, по действующему законодательству, они должны либо открывать ФЛП, либо уплачивать налог со всего дохода по общей ставке 18% плюс 5% военного сбора. Это то, что есть сейчас, и оно работает давно. В новом законопроекте предусмотрено упрощение в уплате налогов и снижение ставки налогообложения, в том числе и для таксистов», — пояснил он.
Речь идет о законопроекте № 14025, который, согласно пояснительной записке, разработан для внедрения в Украине международной системы автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Это необходимо для гармонизации национального налогового законодательства с правом ЕС и является международным обязательством Украины перед МВФ.

Что изменится для таксистов и продавцов

Документ предусматривает, что под налогообложение подпадают следующие виды деятельности:
  • предоставление в аренду недвижимого имущества, в том числе жилой и нежилой недвижимости, а также любого другого недвижимого имущества и парковочных мест;
  • личные услуги;
  • продажа товаров;
  • предоставление в аренду транспортных средств.
Таким образом, закон, в случае его принятия, будет распространяться на такие компании как OLX, Prom, ЛУН, Kabanchik.ua, Booking и т. д., а также все сервисы такси.
«Сейчас они облагаются налогом и так. С момента принятия Налогового кодекса в 2010 году, все, что продается или предоставляется как услуга, облагается налогом. И то, что предлагает Министерство финансов — это, во-первых, уменьшить налоговую ставку на такие операции с 18% до 5%. Во-вторых, упростить механизм налогообложения. Ведь сегодня существует достаточно сложный механизм, если ты что-то получил за предоставленную услугу, ты должен сам подать декларацию в Государственную налоговую службу и уплатить налог с этого», — пояснил Гетманцев.
Читайте также
Нардеп добавил, что Минфин также предлагает, чтобы это делала платформа, через которую происходит соответствующий платеж.

Сколько налогов придется платить

В документе сказано, что Концепцией налогообложения доходов таких физических лиц предусмотрено установление ставки налогообложения таких доходов в размере 5%, при условии, что деятельность осуществляет резидент, который достиг 18 лет и:
  • имеет по меньшей мере один текущий счет, открытый специально для целей осуществления отчетной деятельности, и производит через него все расчеты;
  • не осуществляет продажу подакцизных товаров;
  • не является самозанятым лицом в соответствии с Кодексом;
  • не использует труд наемных лиц.
Объем дохода, полученный физическим лицом — подотчетным продавцом в течение календарного года от ведения отчетной деятельности, не может превышать 834 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного года.
При этом некоторые продавцы будут освобождены от налогообложения. Эту обязанность не планируется распространять на украинцев, которые в течение отчетного периода (календарного года) осуществили не более трех продаж товаров через одну платформу на общую сумму до 2 000 евро в эквиваленте (по официальному курсу НБУ на 1 января).
По материалам:
Novyny.live
Налоги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems