Гетманцев объяснил, какие налоги будут платить таксисты Сегодня 09:02 — Личные финансы

Гетманцев объяснил, какие налоги будут платить таксисты

Украинцев, которые предоставляют услуги такси, ждут новые налоговые правила. Изменения также коснутся курьеров, арендодателей, продавцов, получающих доходы с цифровых платформ.

Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Новости. Live

«Не хочу шокировать таксистов, но, опять же, по действующему законодательству, они должны либо открывать ФЛП, либо уплачивать налог со всего дохода по общей ставке 18% плюс 5% военного сбора. Это то, что есть сейчас, и оно работает давно. В новом законопроекте предусмотрено упрощение в уплате налогов и снижение ставки налогообложения, в том числе и для таксистов», — пояснил он.

Речь идет о законопроекте № 14025 , который, согласно пояснительной записке, разработан для внедрения в Украине международной системы автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Это необходимо для гармонизации национального налогового законодательства с правом ЕС и является международным обязательством Украины перед МВФ.

Что изменится для таксистов и продавцов

Документ предусматривает, что под налогообложение подпадают следующие виды деятельности:

предоставление в аренду недвижимого имущества, в том числе жилой и нежилой недвижимости, а также любого другого недвижимого имущества и парковочных мест;

личные услуги;

продажа товаров;

предоставление в аренду транспортных средств.

Таким образом, закон, в случае его принятия, будет распространяться на такие компании как OLX, Prom, ЛУН, Kabanchik.ua, Booking и т. д. , а также все сервисы такси.

«Сейчас они облагаются налогом и так. С момента принятия Налогового кодекса в 2010 году, все, что продается или предоставляется как услуга, облагается налогом. И то, что предлагает Министерство финансов — это, во-первых, уменьшить налоговую ставку на такие операции с 18% до 5%. Во-вторых, упростить механизм налогообложения. Ведь сегодня существует достаточно сложный механизм, если ты что-то получил за предоставленную услугу, ты должен сам подать декларацию в Государственную налоговую службу и уплатить налог с этого», — пояснил Гетманцев.

Читайте также Сколько налогов будут платить ФЛП в 2026 году

Нардеп добавил, что Минфин также предлагает, чтобы это делала платформа, через которую происходит соответствующий платеж.

Сколько налогов придется платить

В документе сказано, что Концепцией налогообложения доходов таких физических лиц предусмотрено установление ставки налогообложения таких доходов в размере 5%, при условии, что деятельность осуществляет резидент, который достиг 18 лет и:

имеет по меньшей мере один текущий счет, открытый специально для целей осуществления отчетной деятельности, и производит через него все расчеты;

не осуществляет продажу подакцизных товаров;

не является самозанятым лицом в соответствии с Кодексом;

не использует труд наемных лиц.

Объем дохода, полученный физическим лицом — подотчетным продавцом в течение календарного года от ведения отчетной деятельности, не может превышать 834 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного года.

При этом некоторые продавцы будут освобождены от налогообложения. Эту обязанность не планируется распространять на украинцев, которые в течение отчетного периода (календарного года) осуществили не более трех продаж товаров через одну платформу на общую сумму до 2 000 евро в эквиваленте (по официальному курсу НБУ на 1 января).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.