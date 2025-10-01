Гетманцев объяснил, какие налоги будут платить таксисты
Украинцев, которые предоставляют услуги такси, ждут новые налоговые правила. Изменения также коснутся курьеров, арендодателей, продавцов, получающих доходы с цифровых платформ.
Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Новости. Live.
«Не хочу шокировать таксистов, но, опять же, по действующему законодательству, они должны либо открывать ФЛП, либо уплачивать налог со всего дохода по общей ставке 18% плюс 5% военного сбора. Это то, что есть сейчас, и оно работает давно. В новом законопроекте предусмотрено упрощение в уплате налогов и снижение ставки налогообложения, в том числе и для таксистов», — пояснил он.
Речь идет о законопроекте № 14025, который, согласно пояснительной записке, разработан для внедрения в Украине международной системы автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Это необходимо для гармонизации национального налогового законодательства с правом ЕС и является международным обязательством Украины перед МВФ.
Что изменится для таксистов и продавцов
Документ предусматривает, что под налогообложение подпадают следующие виды деятельности:
- предоставление в аренду недвижимого имущества, в том числе жилой и нежилой недвижимости, а также любого другого недвижимого имущества и парковочных мест;
- личные услуги;
- продажа товаров;
- предоставление в аренду транспортных средств.
Таким образом, закон, в случае его принятия, будет распространяться на такие компании как OLX, Prom, ЛУН, Kabanchik.ua, Booking
и т. д., а также все сервисы такси.
«Сейчас они облагаются налогом и так. С момента принятия Налогового кодекса в 2010 году, все, что продается или предоставляется как услуга, облагается налогом. И то, что предлагает Министерство финансов — это, во-первых, уменьшить налоговую ставку на такие операции с 18% до 5%. Во-вторых, упростить механизм налогообложения. Ведь сегодня существует достаточно сложный механизм, если ты что-то получил за предоставленную услугу, ты должен сам подать декларацию в Государственную налоговую службу и уплатить налог с этого», — пояснил Гетманцев.
Читайте также
Нардеп добавил, что Минфин также предлагает, чтобы это делала платформа, через которую происходит соответствующий платеж.
Сколько налогов придется платить
В документе сказано, что Концепцией налогообложения доходов таких физических лиц предусмотрено установление ставки налогообложения таких доходов в размере 5%, при условии, что деятельность осуществляет резидент, который достиг 18 лет и:
- имеет по меньшей мере один текущий счет, открытый специально для целей осуществления отчетной деятельности, и производит через него все расчеты;
- не осуществляет продажу подакцизных товаров;
- не является самозанятым лицом в соответствии с Кодексом;
- не использует труд наемных лиц.
Объем дохода, полученный физическим лицом — подотчетным продавцом в течение календарного года от ведения отчетной деятельности, не может превышать 834 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного года.
При этом некоторые продавцы будут освобождены от налогообложения. Эту обязанность не планируется распространять на украинцев, которые в течение отчетного периода (календарного года) осуществили не более трех продаж товаров через одну платформу на общую сумму до 2 000 евро в эквиваленте (по официальному курсу НБУ на 1 января).
Поделиться новостью
Также по теме
Гетманцев объяснил, какие налоги будут платить таксисты
Что изменится с 1 октября
Как изменились цены на бензин и дизель за сентябрь
В Украине из-за дефицита кадров зарплаты растут быстрее инфляции
Укрпочта снизила тарифы на доставку в США
Как анализировать правительственные заявления для верных инвестиционных решений — советы эксперта