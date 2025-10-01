0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Тарифы на электроэнергию для населения в ноябре: Минэнерго сообщило детали

Личные финансы
2
Тарифы на электроэнергию для населения в ноябре: Минэнерго сообщило детали
Тарифы на электроэнергию для населения в ноябре: Минэнерго сообщило детали
Увеличение тарифов на электроэнергию для населения после 31 октября не планируется.
Об этом сообщило Министерство энергетики Украины, пишет УНН.
Читайте также
Тарифы на тепло и горячую воду останутся неизменными в отопительном периоде 2025−2026 годов.
«В условиях сложной экономической ситуации из-за полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации, возникает необходимость продолжения поддержки населения во избежание значительного роста финансовой нагрузки на бытовых потребителей всех категорий, в том числе от повышения цены на электрическую энергию, поэтому в настоящее время не рассматривается вопрос пересмотра условий механизма, предусмотренного Постановлением № 4 энергию», — сообщили в Минэнерго.
Читайте также
Также в министерстве развития общин и территорий Украины напомнили, что продолжает действовать мораторий на повышение тарифов для населения в сфере теплоснабжения.
«Законом Украины „Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного состояния и последующего возобновления их функционирования“ этот мораторий установлен в течение действия военного положения в Украине и шести месяцев после месяца, в котором военное положение будет прекращено или отменено. Поэтому в отопительном периоде 2025−2026 годов тарифы для населения на тепло и горячую воду будут оставаться неизменными», — отметили в министерстве развития общин в комментарии.
Читайте также
Также в министерстве напомнили, что ранее Минразвития инициировало запрет на отключение предприятий тепло- и водоснабжения за долги в прифронтовых регионах. Правительство протокольным поручением поддержало это предложение.
Место для вашей рекламы
Ранее мы писали, что украинские поставщики газа обнародовали ценники на октябрь. Годовые базовые предложения прогнозируемо не изменились. А вот месячная, рыночная цена выросла до более чем 26 грн за кубометр.
По данным традиционного обзора цен ГазПравды, на рынке поставок природного газа бытовым потребителям по-прежнему присутствуют 9 поставщиков, 5 из которых предлагают и годовые, и месячные (рыночные) тарифы. Месячные ценники в октябре колеблются от 8,46 до 26,4 грн за кубометр.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems