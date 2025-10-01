Тарифы на электроэнергию для населения в ноябре: Минэнерго сообщило детали Сегодня 11:00 — Личные финансы

Тарифы на электроэнергию для населения в ноябре: Минэнерго сообщило детали

Увеличение тарифов на электроэнергию для населения после 31 октября не планируется.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины, пишет УНН.

Тарифы на тепло и горячую воду останутся неизменными в отопительном периоде 2025−2026 годов.

«В условиях сложной экономической ситуации из-за полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации, возникает необходимость продолжения поддержки населения во избежание значительного роста финансовой нагрузки на бытовых потребителей всех категорий, в том числе от повышения цены на электрическую энергию, поэтому в настоящее время не рассматривается вопрос пересмотра условий механизма, предусмотренного Постановлением № 4 энергию», — сообщили в Минэнерго.

Также в министерстве развития общин и территорий Украины напомнили, что продолжает действовать мораторий на повышение тарифов для населения в сфере теплоснабжения.

«Законом Украины „Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного состояния и последующего возобновления их функционирования“ этот мораторий установлен в течение действия военного положения в Украине и шести месяцев после месяца, в котором военное положение будет прекращено или отменено. Поэтому в отопительном периоде 2025−2026 годов тарифы для населения на тепло и горячую воду будут оставаться неизменными», — отметили в министерстве развития общин в комментарии.

Также в министерстве напомнили, что ранее Минразвития инициировало запрет на отключение предприятий тепло- и водоснабжения за долги в прифронтовых регионах. Правительство протокольным поручением поддержало это предложение.

