Сентябрьское падение цен — это естественное явление для энергорынка

Энергетика
В сентябре этого года цены на электроэнергию в Украине упали, что не стало неожиданностью для рынка.
Об этом заявил глава совета Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков.
«А что касается август-сентябрь, то это абсолютно естественное явление для работы энергорынка. Если летом высокие температуры, потребление было очень высокое, а у нас было лето жаркое, в целом, то в этот период, после лета, начало осени, август-сентябрь, температуры упали, но они еще не продолжались, и поэтому потребление уменьшилось», — объяснил эксперт.
Он отметил, что сентябрьский спад — это обычный сезонный эффект после летнего пика потребления, а также следствие высокой генерации, в частности солнечной.
«Это естественно. Не надо пенять то на металлургов, на промышленность, что цена высока, а цена стала низкая. Теперь трейдеры говорят, ой низкая цена, караул и так далее. Для рыночной экономики это абсолютно возможно», — подчеркнул Плачков.
Напомним, по словам эксперта по энергетике Украинского института будущего Андриана Прокипа, ключевыми факторами падения цены на рынке электроэнергии стали сочетание нескольких факторов: выход из ремонтов атомных блоков, сезонное снижение спроса и рост генерации из возобновляемых источников.
УНІАН
