Удостоверение УБД теперь можно оформить через ЦПАУ

Кабинет Министров принял постановление, которое уточняет процедуры получения удостоверения участника боевых действий (УБД) и доступа к данным из Единого государственного реестра ветеранов войны (ЕГРВВ).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

«Принятое постановление делает услуги более простыми и доступными: удостоверение участника боевых действий можно получить ближе к дому, а семьи пленных и пропавших будут иметь больше возможностей быстро получить необходимые данные», — говорится в сообщении.

Ключевые изменения

Подача заявления через ЦПАУ

Добровольцы, которым статус УБД предоставило Министерство по делам ветеранов, теперь могут подавать заявление на получение удостоверения через центры предоставления административных услуг.

Обновленная форма заявления

Форма заявления приведена в соответствие с действующим порядком. Это поможет избежать неувязок в процессе оформления удостоверения участника боевых действий.

Расширение доступа к ЕГРВВ

Исправлена ​​юридическая коллизия в отношении категорий лиц, имеющих право на выписку из Реестра. Теперь получить выписку могут не только сами ветераны, но и члены их семей. В частности, право на получение такого документа имеют трудоспособные родители пропавших без вести и пленных ветеранов войны.

Напомним, Кабинет Министров одобрил законопроект «О лицах, которые привлекались к обеспечению проведения мероприятий, направленных на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины». Документ нормирует статус и права граждан, которые вносили свой вклад в укрепление обороноспособности государства, но непосредственно не участвовали в боевых действиях.

Иностранцы и лица без гражданства, участвовавшие в обороне Украины, смогут официально получить статус участника боевых действий или статус лица с инвалидностью в результате войны.

Согласно новым правилам, Минветеранов стало единственным органом, который будет давать статус участника боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны иностранцам и людям без гражданства. Это касается как нынешних военнослужащих, так и тех, кто уже завершил службу. Место жительства больше не будет иметь значения.

